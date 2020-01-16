Любовник Бузовой взорвался после объявления альфонсом

По всей видимости, у Ольги и Давида все серьезно. Молодые живут в одной квартире. Кроме того, они вместе отпраздновали Новый год в Куршевеле, а теперь улетели греться в Таиланд. Тогда Бузова рассказала, что вместе с возлюбленным остановилась на частной вилле, стоимость пребывания на которой порядка 90 тысяч в сутки.
После этого артистка заявила, что за все удовольствия молодых на отдыхе платит она. Тогда пользователи Сети поспешили обвинить Манукяна в том, что он шикует на деньги своей 33-летней девушки. Молодому человеку это сильно не понравилось, и блогер буквально взорвался из-за того, что его назвали альфонсом.
"За всю свою жизнь я не взял ни у одной девушки ни копейки... Я всегда сам за себя плачу. Не верьте тому, что пишет желтая пресса", – цитирует Давида издание StarHit.
Манукян также рассказал, что именно Бузова заставила его вновь поверить в любовь: "Думал, что у меня этого чувства уже не будет, потому что меня много раз предавали. Я стал максимально черствым и всем друзьям говорил, что никогда не полюблю". Однако судьба распорядилась иначе. По всей видимости, пара действительно счастлива в обществе друг друга.
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