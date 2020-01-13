"Оленьку легче пристрелить": наслаждающейся романом Бузовой задали трепку

Светский обозреватель в своем ЖЖ сообщила, что согласно опросу на ее канале, 25% из фолловеров верят в отношения Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна. Миро крайне удивлена такой цифрой.
"Вы серьезно думаете, что у пьяной поленообразной Оленьки могут быть отношения с живым человеком, а не с бутылкой крепкого алкоголя?" – негодует блогер. Она уверена, что продюсеры ведущей шоу "Дом-2" прекрасно понимают, что она никому не нужна.
"Был короткий этап хайпа, когда она вдруг запела – все просто ржали, но теперь Оленьку легче пристрелить, чем кормить (поить вискарем)", – задала словесную трепку Ольге Бузовой Миро. Она добавила, что исполнительница хорошо умеет строить отношения на камеру.
"Нашли мальчика из своей диаспоры. Ему – повод, чтобы он о нем узнали. Ей – отношения, которые так нравятся немногочисленным ее фанатам", – высказалась о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна обозреватель. "Хотя вы, конечно, можете с пеной у рта доказать мне, что Бузову кто-то хочет", – заключила Миро.
Как писали "Дни.ру", сейчас Ольга Бузова вместе с возлюбленным отдыхают в Тайланде. Певица и блогер сняли роскошную виллу в Пхукете с бассейном и видом на Андаманское море.
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