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Шоу-бизнес

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

Ольга Бузова. Фото: Дни.ру
Накануне вечером Ольга Бузова закрывала концерт по случаю дня рождения канала МУЗ-ТВ. А уже через шесть часов, на рассвете, пела в самом большой московском гей-клубе "Центральная станция". Корреспондент "Дни.ру" тоже не лег спать и отправился оценить выступление новой иконы секс-меньшинств. 
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Бузова вышла на сцену на 45 минут позже запланированного. Королева же, имеет право! И появилась перед уже ошалевшими от рек дорогого алкоголя, дыма и духоты поклонниками в короне, явно подчеркивая свой статус.

Вообще, добиться признания у геев – верный признак успеха. Ведь кто еще так хорошо разбирается в моде, трендах, музыке! И артисты борются за звание гей-иконы, чуть ли не в очередь выстраиваясь на выступление в соответствующих узкотематических заведениях. Лолита, Ирина Дубцова, Ольга Серябкина – все они поют в гей-клубах часто.

Но только Бузову, кажется, меньшинства признали своей в доску. Трудная судьба, плевки в лицо и спину, разочарование в мужиках – у Оли такие же проблемы. И в стремлении быть лучшей, в желании любить и быть любимой, в способности отдаваться с головой профессии певица похожа на тех, кто пришел на ее часовой ночной сольник.

Ольга Бузова. Фото: Дни.ру

Бузова сделала ставку не столько на вокал, который даже в записи никогда не был ее сильной стороны, сколько на заигрывание и доверительную – на грани исповедальности – близость с аудиторией. "Мальчики-мальчишечки мои, – кокетливо обратилась Оля к воющему от восторга залу. – Вы готовы поймать свою королеву?" 

И тут же упала на руки "сильных мужчин" из зала, которые ради такого случая даже освободились от других мужских рук. В конце концов, они ласкают ежедневно, а Бузову, как и женщину вообще, может, только тут и почувствуешь так близко.

Ольга Бузова. Фото: Дни.ру

У поющей звезды "Дома-2" богатый и печальный опыт общения с сильным полом, поэтому она в пазухах между песнями говорила про актуальные вне зависимости от сексуальной ориентации ссоры, ревность за лайки  в социальных сетях ."Мальчики-мальчишечки, ваши мужики вам изменяют? Предают?" – спрашивала Оля зал. А когда он одобрительно закричал, скаламбурила: "Хотела сказать "п**сы", но поняла, что немножко не актуально".

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

На каждую историю у нее есть песня, свои строчки, будь то "Твои слова – водица, или "Если хочешь давай, себя на всех раздавай, если ты не мужчина, а Wi-Fi", которые собравшиеся геи интерпретировали по-своему и узнавали в них свои личные драмы.

Цветы, подарки, сотни фотографий – все это было в избытке. И Бузова, говоря просто, кайфовала от того, что ее так тепло встречают. "Спасибо, мальчики мои, что не стесняетесь любить меня!" – не уставала благодарить она несколько сотен разгоряченных геев. 

Они же так завелись от королевы, что сразу после ее выступления устремились по темным уголкам клуба, где началась массовая оргия. Песни Бузовой про "я открываю мир других мужчин", "под звуки поцелуев" и "принимай меня" получили в эту ночь вполне осязаемое воплощение. "Невероятная концентрация любви", – описала все происходящее сама артистка. Она была счастлива и осчастливила геев. А те потом осчастливливали друг друга. Ночь любви удалась!

Автор: 27 октября 2019, 13:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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сталин червей кормит
Гость
Ответить
Где Сталин?
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