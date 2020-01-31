"Ты наркоманка": мать раскрыла страшную правду об Ольге Бузовой

С ранних лет Ольга Бузова сталкивалась с постоянным непринятием окружающих. Ее крашеные волосы, голый живот и яркий макияж вызывали раздражение учителей. Кроме того, она подвергалась травле со стороны сверстников.
Мать певицы вспомнила, что однажды преподаватели подговорили других родителей и их детей коллективно бойкотировать Ольгу Бузову. О том, что ее дочь подвергается нападкам, Ирина Александровна узнала намного позже.
Будущую телеведущую наказывали и за другие провинности. Например, после романтической переписки с парнем на стене туалета девушку заставили шпатлевать ее, сообщает сайт "Московская правда".
"Ей в школе учителя говорили: "Ты наркоманка, продаешь шубы и покупаешь гадости". Фантазировали про нее всякую чушь. Бойкот одноклассников, психологический террор взрослых – она все выдержала", – отметила мать Ольги Бузовой. Она добавила, что теперь все комментарии хейтеров для дочери, словно детский лепет.
"Ольгу уже не сломать", – уверена мать Ольги Бузовой.
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