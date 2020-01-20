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Названа дата свадьбы Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m
Ясновидящая и таролог Саона сделала Ольге Бузовой индивидуальный прогноз. В частности, она рассказала, когда звезда выйдет замуж за возлюбленного-блогера.
прочитано 1325 раз

По словам таролога, Ольга Бузова – человек, который стремится везде успеть и "заполнить собой все пространство". Она напомнила, что певица в прошлом году "вырывала у жизни все" и была против брака, не желая связывать себя какими-то обязательствами.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Этот год ее сильно изменит. Она будет стараться изо всех сил выйти замуж и родить ребенка. Это у нее будет задачей номер один", – цитирует Саону WomanHit.ru. По ее мнению, Ольга Бузова пересмотрела свое отношение к жизни, и сейчас хочет семью, уют и любящего мужчину рядом. 

"Популярность и лайки в "Инстаграме", премии и мероприятия – все это ничто по сравнению с семейной жизнью. Замуж Ольга выйдет в конце 2020 года или в самом начале 2021-го. По судьбе ей выпадает двое детей", – уверена таролог. При этом она отметила, что роман телеведущей с Давидом Манукяном идет по нарастающей. 

"Она даже сама от себя не ожидала, что сможет полюбить и говорить про это искренне и открыто", – добавила Саона. Что касается карьеры, то она у Ольги Бузовой, по словам таролога, тоже будет развиваться. Но не обойдется и без скандалов.

"Самое главное для нее, чтобы о ней говорили, а хорошо будут говорить или плохо, ей все равно", – заключила ясновидящая.

Автор: 20 января 2020, 21:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сара Газгольдер
Ответить
Дни ру. омерзительно гадкое, зловонное издание с подлыми и мерзкими писаками. Собирают всю грязь из под шалавья шоу-бизнеса.
Гость
Ответить
Читаешь комментарии ВЕЗДЕ ,а самые отличные в ШЛОКе Там так опускают бездарную,что приходит мысль,а не пора нам всем собраться и поднять вопрос ОТКУДА у этой ДУРЫ такое количество подписчиков?? Не бойтесь мошенники, команда Бузовой ,будет сидеть в тюрьме весело ВСЕ ТАМ БУДИТЕ, ПОРА обнаглели хотя бы посчитали ,что явную дурь несут, с 19 миллионов подписчиков Когда вор начинает хапать то его не остановить ,ВСЕ БОЛЬШЕ ХОЧЕТСЯ,Вот и с накруткой подписчиков ,Просто купить можно,сколько угодно ,а разум ГДЕ?
Гость
Ответить
Вопрос к Дави,а как любовники? Ты даже сейчас пригласил их на остров ,жить не можешь без мужских ласк
Вопрос к Бузовой А как будешь рожать если бесплодная ? Тарасов три года ждал и все один обман
1

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