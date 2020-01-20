Названа дата свадьбы Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Ясновидящая и таролог Саона сделала Ольге Бузовой индивидуальный прогноз. В частности, она рассказала, когда звезда выйдет замуж за возлюбленного-блогера.

По словам таролога, Ольга Бузова – человек, который стремится везде успеть и "заполнить собой все пространство". Она напомнила, что певица в прошлом году "вырывала у жизни все" и была против брака, не желая связывать себя какими-то обязательствами.

"Этот год ее сильно изменит. Она будет стараться изо всех сил выйти замуж и родить ребенка. Это у нее будет задачей номер один", – цитирует Саону WomanHit.ru. По ее мнению, Ольга Бузова пересмотрела свое отношение к жизни, и сейчас хочет семью, уют и любящего мужчину рядом.

"Популярность и лайки в "Инстаграме", премии и мероприятия – все это ничто по сравнению с семейной жизнью. Замуж Ольга выйдет в конце 2020 года или в самом начале 2021-го. По судьбе ей выпадает двое детей", – уверена таролог. При этом она отметила, что роман телеведущей с Давидом Манукяном идет по нарастающей.

"Она даже сама от себя не ожидала, что сможет полюбить и говорить про это искренне и открыто", – добавила Саона. Что касается карьеры, то она у Ольги Бузовой, по словам таролога, тоже будет развиваться. Но не обойдется и без скандалов.

"Самое главное для нее, чтобы о ней говорили, а хорошо будут говорить или плохо, ей все равно", – заключила ясновидящая.