Наказанная морковкой Федора Смолова Ольга Бузова рассмешила народ

Неизвестно, как иностранцы нашли кадры из российского ютуб-шоу "Comment Out" на канале "Чикен Карри". Однако, судя по комментариям, они многих развеселили.
Федору Смолову желают удачи и выражают надежду на то, что он станет "новым Мостовым". "Каждый раз, когда Федор будет забивать, я пью водку", – пообещал один из болельщиков после просмотра видео с Ольгой Бузовой.
Напомним, забавный выпуск с футболистом и певицей вышел еще в июле 2019 года. По условиям шоу, приглашенным звездам нужно либо оставить неприличный комментарий под чужим постом в "Инстаграм", либо согласиться на наказание.
"Наказанием" для Ольги Бузовой стала игра, напоминающая свадебные смешные конкурсы. Федор Смолов натер морковку в ее раскрытый рот.
Как писали "Дни.ру", ранее психолог Инна Тлиашинова сделала прогноз на совместное будущее Ольги Бузовой и ее возлюбленного блогера Давида Манукяна. По ее мнению, они оба психически и энергетически еще являются детьми. Эксперт отметила, что в таких отношениях после романтического периода будут происходить всевозможные ссоры, обиды, ревность и недоверие.
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