Роспотребнадзор посоветовал россиянам не ездить в три страны

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали российским туристам не посещать в ближайшее время Италию, Иран и Южную Корею. В этих странах зафиксированы вспышки коронавируса из Китая COVID-2019, сообщает телеканал "360".
В службе отметили, что в Южной Корее инфекция поразила 977 человек, 11 из них скончались. В Иране зафиксировали 95 заболевших и 15 погибших от вируса, в Италии заразились 283 и умерли семь человек.
Коронавирус поразил свыше 80 тысяч человек по всему миру. Из-за инфекции умерли в общей сложности более 2,7 тысячи человек.
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