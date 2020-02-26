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Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал россиянам не ездить в три страны

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Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали российским туристам не посещать в ближайшее время Италию, Иран и Южную Корею. В этих странах зафиксированы вспышки коронавируса из Китая COVID-2019, сообщает телеканал "360".

В службе отметили, что в Южной Корее инфекция поразила 977 человек, 11 из них скончались. В Иране зафиксировали 95 заболевших и 15 погибших от вируса, в Италии заразились 283 и умерли семь человек.

Коронавирус поразил свыше 80 тысяч человек по всему миру. Из-за инфекции умерли в общей сложности более 2,7 тысячи человек.


Автор: 26 февраля 2020, 08:46

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