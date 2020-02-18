Тарасов нашел работу после рождения ребенка

Казанский "Рубин" подписал контракт с футболистом Дмитрием Тарасовым. В пресс-службе клуба сообщили, что договор действует до конца этого года.
Ранее спортсмен выступал за команду "Локомотив". Летом 2019-го у Тарасова истек контракт с московским клубом, и с тех пор он был без команды, сообщает RT.
Напомним, что в начале февраля футболист стал отцом в третий раз. Модель Анастасия Костенко подарила спортсмену дочь. Родители пока скрывают имя наследницы.
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