Подставил: Тарасов показал интимный момент с Костенко

В начале февраля Анастасия Костенко подарила футболисту Дмитрию Тарасову третью дочь. Спортсмен не скрывал, что очень рад пополнению в семействе. Он хвастался снимками из роддома в соцсетях.
Между тем накануне футболист опубликовал в личном "Инстаграм" кадр, который шокировал поклонников. Дмитрий запечатлел на камеру семейное утро. В объектив попал сам Тарасов с младшей дочерью, его супруга и средняя наследница. Интересно, что Костенко сцеживает молоко, сидя с молокоотсосом на груди.
Фанатов удивил столь откровенный снимок. Многие поклонники посчитали, что Дмитрий Тарасов подставил Анастасию Костенко. Дескать, футболист показал жену в слишком интимный момент. Помимо прочего, модель показалась очень уставшей. Видимо, материнство вымотало 25-летнюю красавицу. Отметим, что сейчас у Дмитрия есть время, чтобы помогать возлюбленной: на днях он получил серьезную травму на тренировке, поэтому сидит дома.
Напомним, Анастасия Костенко – третья жена Дмитрия Тарасова. Первой супругой футболиста была Оксана Пономаренко. В этом браке у спортсмена родилась дочь Ангелина. Второй женой звезды была поющая телеведущая Ольга Бузова.
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