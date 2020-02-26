Коронавирус обнаружили в еще одной стране

Министерство здравоохранения Бразилии заявило о первом случае заражения коронавирусом COVID-2019 в стране. Заболел 61-летний мужчина, сообщает Национальная служба новостей.

Вспыхнувший в китайской провинции Хубэй коронавирус расширяет географию. Инфицированные появились в США, Германии, Италии, Иране, Южной Корее и других странах. По последним данным, по всему миру заболели более 80 тысяч человек, свыше 2,7 тысячи пациентов скончались.