Коронавирус обнаружили в еще одной стране

Министерство здравоохранения Бразилии заявило о первом случае заражения коронавирусом COVID-2019 в стране. Заболел 61-летний мужчина, сообщает Национальная служба новостей.
Вспыхнувший в китайской провинции Хубэй коронавирус расширяет географию. Инфицированные появились в США, Германии, Италии, Иране, Южной Корее и других странах. По последним данным, по всему миру заболели более 80 тысяч человек, свыше 2,7 тысячи пациентов скончались.
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