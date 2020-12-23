"Нужно идти дальше": Бузова и Бородина сделали заявление в эфире "Дома-2"

В среду, 23 декабря 2020 года, в эфир вышел один из последних выпусков реалити-шоу "Дом-2". Зрителям показали, как ведущие телестройки Ольга Бузова и Ксения Бородина объявляют участникам о закрытии проекта на ТНТ. Многие не смогли сдержать слез.
Бородина поблагодарила руководство канала и шоу за многолетнее сотрудничество. Ксения отметила, что именно благодаря "Дому-2" она стала знаменитой. Бузова, вытирая слезы, тоже с теплотой вспомнила годы своего пребывания на телестройке. Ольга посчитала, что отдала проекту больше половины своей жизни.
Ведущие признали, что "Дом-2" замкнут в какие-то рамки, поэтому шоу ждут большие перемены. "Мы очень любим телеканал ТНТ, но нам нужно идти дальше", – заявила Бородина. Ксения считает, что в канун Нового года необходимо загадать проекту новую жизнь.
После того, как в эфир выйдет последний выпуск реалити-шоу "Дом-2", его сотрудников и участников отправят в отпуск. За это время должны решить вопрос о том, где и в каком формате будет транслироваться проект. Есть вероятность, что телестройка перекочует на канал с меньшей аудиторией.
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