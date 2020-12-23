"Дом-2" решили превратить в новое шоу

На днях СМИ сообщили, что шоу "Дом-2" закрывается. Позже руководство ТНТ официально подтвердило новость. Теперь стало известно, что проект переродится в новое шоу.

30 декабря 2020 года шоу "Дом-2" последний раз выйдет в эфир на телеканале ТНТ. Продюсеры решили закрыть его, так как оно не выдерживает конкуренцию с блогерами в соцсетях.

Рейтинг шоу "Дом-2" начал стремительно падать, а среди участников остались только никому не интересные фрики. Рекламодатели стали разрывать контракты с проектом, поэтому ТНТ приняло решение прекратить съемки.

Сначала в Сети поползли слухи о том, что шоу "Дом-2" перекочует на телеканал "Пятница", однако генеральный продюсер телеканала открестился от этой идеи. Теперь же стало известно, что проект переродится как раковая опухоль...

После того, как шоу "Дом-2" прекратит свое существование, всех его участников отправят в отпуск, из которого вернутся не все. Людей в периметре станет значительно меньше, а транслировать проект будут или на онлайн-платформе или на телеканале с меньшей аудиторией.

Самое главное, что ведущие шоу "Дом-2" не останутся без работы. Они будут так же вести проект "Бородина против Бузовой", но теперь будут обсуждать не только участников проекта. Ольге и Ксении поручили новое задание. Они должны будут проанализировать личную жизнь российских звезд и самых рейтинговых "домочадцев", в том числе давно выбывших.