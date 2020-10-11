Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

Концерт Ольги Бузовой в гей-клубе "Центральная станция" в октябре 2019-го закончился массовой оргией. Спустя год, в октябре 2020-го, звезда "Дома-2" вернулась на сцену главного столичного увеселительного заведения для адептов однополой любви. И снова не разочаровала.

При входе на концерт "радужных" любителей танцевать под Бузову бесплатно обеспечили всем необходимым. Во-первых, выдавали презервативы и смазку – чтобы не скучать в темных закутках злачного заведения в ожидании задерживающейся с выходом артистки. Во-вторых, зазывали бесплатно провериться на ВИЧ – мол, мало ли какими приключениями на свою... закончится эта веселая ночь.

Ну и, в-третьих, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, каждого входящего обеспечили защитной маской и перчатками. Но о социальной дистанции, хотя разметка на полу и призывала, речи идти здесь не могло – люди разве что на люстрах не висели.

К началу четвертого утра образное выражение "как сельди в банке" обрело реальное воплощение, запасы алкоголя в баре почти иссякли, дым-машина устала выплевывать из себя клубы пара, а и выносливые глотки гостей были сорваны призывами "Оля! Оля!"

Наконец, на экране начался обратный отсчет. 10! 9! 8!... И вот оно, долгожданное явление Бузовой народу! Судя по истошным крикам разгоряченной коктейлями публики, можно было подумать, что земля налетела на небесную ось и начался страшный суд.

И ведь было от чего кричать, пищать и выть – Ольга Бузова появилась в таком дерзком наряде, что, казалось, сейчас все парни бросят своих парней и переметнутся во вражеский лагерь натуралов.

Кружевное бикини, кокетливое бюстье, глубокое декольте – разведения Бузова олицетворяла собой секс. И пускай она не всегда попадала в собственную фонограмму, пускай половины слов, сказанными между песнями было не разобрать – ведь главное не это. В конце концов, это же не лекция по вопросам философии.

Главное, что геи всея Руси уже давно провозгласили Олю своей иконой. Ее неустроенная личная жизнь, постоянное стремление к самосовершенствованию, страсть к красивым нарядам и продуманным образам – все это так знакомо каждому гомосексуалу...

Под занавес выступления Бузова совершила фирменное "падение в народ". Толпа пьяных возбужденных геев лобызала и гладила свою королеву, норовя проникнуть в самые сокровенные места знаменитого тела. певица плыла в этом океане рук – океане обожания.

Правда, в этот момент единения про защиту все забыли. Казалось, ласкать Бузову в маске и перчатках так же немыслимо, как нюхать розу в противогазе. Но для прошедшей и Крым, и рым Ольги никакая зараза не страшна.