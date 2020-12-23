В компании-владельце ТНТ назвали официальную причину закрытия "Дома-2"

Бывший руководитель Роскомнадзора, стоящий сейчас во главе "Газпром-медиа" прокомментировал ситуацию. ""Дом-2"– история, которая долго была успешной, при этом она очень дорогая в производстве", – отметил он. "Холдинг ставит перед ТНТ новые амбициозные задачи как по аудиторным, так и по финансовым показателям. У канала есть очевидные сильные стороны – это юмор в любых форматах и сериалы, на них канал и будет делать ставку", – поделился Александр Жаров с журналистами.
Напомним, ранее появилась информация о том, что шоу будет трансформировано, но уже для другого канала. Многие звезды высказали свои мнения о ситуации. Не стал исключением и Иван Ургант.
В своем шоу "Вечерний Ургант" он иронично высмеял новость. Ведущий сказал, что участники совершенно не готовы к реальной жизни, и сравнил их со слепыми котятами. Ургант отметил, что им нужно помочь найти работу. "Куда могут пойти работать люди, которые единственное, что умеют, это разжигать костры? Пристроим их в комитет Госдумы по вопросам религии", – предложил Ургант.
Недавно история приняла новые обороты. Скандальный исполнитель Стас Барецкий заявил, что ему предложили стать ведущим "Дома-3". Участниками программы станут семьи с детьми. По его словам, приветствоваться на шоу будут роды на камеру, супружеские измены, а также драки "за возможность пользоваться туалетом".
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