В компании-владельце ТНТ назвали официальную причину закрытия "Дома-2"

Проект "Дом-2" на канале "ТНТ" просуществовал 16 лет. Новость о закрытии шоу была воспринята неоднозначно: многие отмечали, что уходит эпоха, другие же посчитали это решение шагом в светлое будущее. Вокруг продолжения популярной телестройки есть множество слухов и версий, но не одна из них пока официально не подтверждена.

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