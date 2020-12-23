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Роды во время съемок будут приветствоваться: Барецкий стал ведущим нового

Роды во время съемок будут приветствоваться: Барецкий стал ведущим нового "Дома-2"

Станислав Барецкий. Фото: instagram.com/stas_bareckiy
На днях стало известно, что новость о закрытии "Дома-2" не совсем правдива. Шоу либо переедет на уже существующий канал, либо под него будет создан отдельный. Музыкант Стас Барецкий уверен: в нынешнем формате у шоу нет никакого будущего, но, если трансформировать его, то будет успех.
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По словам артиста, руководство проекта обратилось к нему с просьбой вести обновленную версию шоу "Дом-3". "Поскольку в государственной политике у нас сейчас делается упор на демографию, нами было принято решение новое шоу делать с участием молодых семей с только что родившимися детьми", – заявил он.

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В программе больше не будут искать любовь. "Мы покажем зрителю полноценный "союз троих": папа, мама, ребенок", – поделился Барецкий. Также в проекте будут участвовать беременные женщины, а роды во время съемок будут очень приветствоваться. "Жести будет очень много: все эти мамочки будут драться и хлестать друг друга пеленками, тырить памперсы и биться за возможность пользоваться туалетом", – отметил певец.

Звезда обещает, что смена партнеров в проекте будет происходить постоянно. Фанерные перегородки не смогут помешать желающим "залезть в постель к чужой жене". Потом "мужики будут ходить и бить друг другу морды", так как измен, по мнению исполнителя, будет много. "Возможны даже незапланированные беременности жен от чужих мужей! И все это в прямом эфире", – с упоением отметил он.

Станислав Борецкий понимает, что федеральный канал не позволит им запустить подобное. Все надежды возлагаются на спутниковое вещание.

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Автор: 23 декабря 2020, 14:07 Источник: "Федеральное агенство новостей" ✓ Надежный источник
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