Роды во время съемок будут приветствоваться: Барецкий стал ведущим нового "Дома-2"

На днях стало известно, что новость о закрытии "Дома-2" не совсем правдива. Шоу либо переедет на уже существующий канал, либо под него будет создан отдельный. Музыкант Стас Барецкий уверен: в нынешнем формате у шоу нет никакого будущего, но, если трансформировать его, то будет успех.

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