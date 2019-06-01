Канонизацией Началовой попросили заняться Церковь

Споры о необходимости канонизации Юлии Началовой, как и ажиотаж вокруг происходящих на могиле певицы чудес не утихают. Это становится своего рода вызовом Русской церкви. Ведь на этот раз поводом для причисления к лику святых может стать не историческая потребность – как это бывало раньше – а всенародная любовь к человеку, отметила в Виктория Романова в интервью "Дням.Ру".

"Новость о чудотворениях на могиле Началовой и мироточении ее креста вызвала в медийных кругах невероятную бурю эмоций. Само собой, негативных. Конечно, как такое может быть? Cреди них – нашей безупречной элиты – скромно жил человек, тихо ходил среди всех, трудился как все, и тут, бац!, его – в святые, "а не нас"! О, звездная тусовка точно не допустит, чтобы кого-то из их круга признали святым, не признавая святости всех их сразу! Поэтому слушать их в данном вопросе не следует. Но кого слушать то?", – задается вопросом блогер.

Романова подчеркивает, что исходным толчком к канонизации нового святого является общенародное (местное или общенациональное) почитание. Церковный народ, люди, живущие жизнью Церкви – прихожане, священники, алтарники, иерархи Церкви – вот кто может говорить о предполагаемой святости почившего. По правилам церковных канонов (которые доступны благодаря Интернету для изучения каждому желающему), любой святой признается святым именно внутри Церкви, среди сообщества воцерковленных, верующих.

"Просто выключите весь этот медийный шум и отдайте Церкви этот вопрос. Посадить за решетку невиновного, и не распознать в человеке святого, на мой взгляд, одинаково плохо. Святых, которых общенародно почитали, не так уж и много. Давайте узнаем, что скажет насчет жизни Юлии Началовой источник любой православной канонизации – воцерковленные люди при независимом опросе", - предлагает выход Романова.

Возможно, воцерковленные люди скажут: мы действительно почитаем Юлию как святую – она безупречно жила как православный человек в добрых делах и в вере, умерла мученической смертью, имела большие заслуги и любовь русского народа за образ красоты, праведности в это сложное для общественной морали время. И в этом случае, уверена блогер, потребуются факты - так что крайне важно документировать все, что происходит с могилой Юлии Началовой.

По словам Романовой, надо очистить историю Юлии Началовой от пустого пиара – и перевести ее в плоскость, установленную церковными правилами. Вопрос святости – не праздный вопрос, и его будет решать Церковь по установленным внутри нее древним правилам, заключает блогер.