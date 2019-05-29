"Канонизировать!": на могиле Началовой замироточил крест
После скоропостижного ухода Юлии на ее могилу на Троекуровском кладбище столицы началось массовое паломничество. Люди считают, что заряженные на холме крем и вода обладают чудодейственными свойствами – лечат подагру и диабет, борются с сепсисом и заживляют раны, хотя научных подтверждений этому нет.
Стали звучать осторожные предположения, что так проявляется святость покойной. За разъяснениями стали обращаться к пресс-секретарю певицы Анне Исаевой. "Много, очень много звонков получаю я на тему: "Вы знаете, что происходит на кладбище?", "А как к этому относитесь?", "А у Юли был дар?", "Может, она святая?" – рассказала Исаева. – Я прощаю журналистов за некорректные вопросы. Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают, как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, и это главное. Выражают свое отношение, как умеют. Духовную семинарию не оканчивали. Как обращаться с верой и памятью, толком не осведомлены. Прошу об одном – будьте так же аккуратны с этим вопросом".
Действительно, говорить о канонизации Юлии Началовой было бы странно. Может, даже кощунственно. К лику святых причисляют лишь праведников, которые вели подвижническую жизнь и оказывали чудесную помощь тем, кто к ним обращался.
Однако факты – упрямая вещь. Сотрудники Троекуровского кладбища уверяют, что на днях дубовый крест на могиле певицы замироточил – на нем появились маслянистые благоухающие капли. Поклонники певицы уверены, что это знак свыше. Скептики полагают, что это смола, которая выступила на дереве под лучами солнца. Как говорится в Библии, по вере вашей да будет вам.
Загадочные капли с креста на могиле Юлии Началовой, которые приняты многими за миро, будут отправлены на экспертизу в химическую лабораторию. Поклонники же пытаются понять, что значит сие чудо. Одни считают, что это плачет Юлина душа и просит ее не тревожить. Другие суеверно полагают, что Началова была святой, и теперь есть доказательство. На могилу ведут детей и больных, прося помощи и защиты у ангела Юли.
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