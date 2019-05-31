Дочь мертвой Началовой забрали в новую семью

Юлия Началова умерла в марте. У артистки осталась 12-летняя дочь Вера, и журналисты узнали, что за семья приняла ее.

Юлия Началова умерла в результате остановки сердца из-за обширного абсцесса, вызванного обычной мозолью на ноге. Причем вначале госпитализация артистки не афишировалась. Однако ситуация настолько усугубилась, а отрывочные сведения оказались такими пугающими, что вскоре менеджмент подтвердил данные о реанимации исполнительницы. 16 марта Юлия Началова скончалась. После ее смерти выяснилось, что у нее был целый букет болезней: мигрирующая подагра, сахарный диабет и даже якобы волчанка. К тому же утверждалось, что на здоровье артистки негативно сказалась ранее перенесенная анорексия.

После смерти Юлии Началовой ее дочь Вера осталась одна. Дело в том, что отец девочки, футболист Евгений Алдонин, давно создал новую семью. Впрочем, бывшие супруги сумели сохранить настолько хорошие отношения, что Евгений часто и помногу присутствовал в жизни дочери, а также общался с бывшей женой. Когда же Началова умерла, встал вопрос, кто станет воспитывать Веру.

До недавнего времени считалось, что девочку под крыло взяли бабушка с дедушкой, родители Юлии Началовой. Но, как оказалось, это не так. В новом интервью Евгений Алдонин объявил, что сам воспитывает дочь. "Да, я ее забрал в свою новую семью", – объявил спортсмен в интервью "Советскому спорту". Теперь именно он будет заботиться о наследнице, потерявшей мать. "Сейчас самое главное для меня – душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких", – объяснил Евгений Алдонин. Он признался, что для него смерть Юлии Началовой стала шоком и настоящей трагедией.