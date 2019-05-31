Заявление РПЦ о творящихся странных вещах на могиле Началовой
Непонятно, по какой причине, но на могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище началось настоящее паломничество. Люди решили, что земля там чудодейственная, и теперь пытаются унести хоть горстку: мол, лечит мозоли, защищает от сепсиса, избавляет от диабета и подагры. Некоторые даже "заряжают" воду и кремы на месте последнего пристанища артистки и утверждают, что крест мироточит.
Истерия вокруг покойной певицы не осталась без внимания Русской православной церкви. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе обратился ко всем неравнодушным. "Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти", – заявил Кипшидзе и попросил не создавать на ровном месте информационные поводы, касающиеся смерти Началовой, передает Teleprogramma.pro.
Ранее экс-помощница певицы Анна Исаева высказалась о ее "святости" и экстрасенсорных способностях. "Юля была таким же человеком, как и все мы. Охранять и сохранять память о ней – не только дело семьи, но и всех тех, кто приходит положить букет. Не верю в нехорошее и не комментирую эту тему! Разум победит", – заявила она в Instagram.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. В последний путь артистку проводили родные, друзья и многочисленные поклонники. Для них смерть 38-летней певицы стала настоящим ударом.
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