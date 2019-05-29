Замироточивший крест на могиле Началовой поставил народ на уши

Замироточивший крест на могиле Юлии Началовой взбудоражил народ. Комментаторы новости разделились на два лагеря: одни верят в чудо, другие возмущаются, заявляя о "святотатстве".

Новость о том, что крест на могиле Началовой замироточил, вызвал бурную реакцию читателей. Большинство завсегдатаев форума "Дней.Ру" оставляют возмущенные комментарии.

"Да сколько же можно то! Великих людей и артистов не вспоминают, а про Началову постоянно обсасывают. Писать больше не о чем?! Да кому это интересно?!", – сердится пользователь – прочитавший, тем не менее, статью. Некоторые высказываются резче в адрес авторов. "Вы больные люди.уроды!", – выражает свое отношение к материалу читатель (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Другие подошли к вопросу с научных позиций. Они поясняют, что появление смолы на деревянных крестах, да еще под солнцем – обычное явление. "Это смола, у нас на кладбище так же было. Зачем людям головы морочить, это же кощунство, оставьте в покое бедное дитя. Совсем стыд потеряли. Упокой Господь душу, рабы Божьей", "Верно, это обычная смола. Любят лапшу на уши вешать, а люди ведь верят во всякий бред!", – пишут комментаторы.

Кое-кто решил обрисовать незавидную судьбу, которая ждала бы авторов подобных слухов в далеком прошлом. "Этих товарищей да в средние века. Там святая инквизиция быстро бы весь этот бред из них выжарила бы", "Что за чушь. За такие статьи стрелять сразу нужно без суда. Еще веру приплетают совсем с ума посходили. Моральные уроды", – оценили новость знатоки истории.

"Да статья это так для смеха!!! да народ будоражить! Никто эту Началову к святым не приписывал!!! (конечно, больные люди не в счет), полный розыгрыш!!! не бось, администраторы читают комменты людей на форуме и откровенно ржут!!!", – пишут особо проницательные товарищи.

Были среди отметившихся в комментариях и те, кто подтвердил: крест на могиле Началовой действительно мироточит. Одна из читательниц даже обмакнула в капли платок и мазала этим внука. Юлию Началову комментатор считает "святой девочкой".

Отметил ажиотаж вокруг новости о мироточении креста на могиле Началовой и телеграм-канал "Медиакиллер". Там интересуются, долго ли еще СМИ будут "накручивать трафик" на смерти звезды.

Однако мнение большинства, обращенное к таким пользователям, однозначно. "Вы что совсем умом тронулись? это как надо додуматся ходить на кладбище заряжать крем, и т.д", – возмущаются не верящие в мироточение креста на могиле Началовой читатели. Они просят оставить ушедшую певицу, наконец, в покое.