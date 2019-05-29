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Замироточивший крест на могиле Началовой поставил народ на уши

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Замироточивший крест на могиле Юлии Началовой взбудоражил народ. Комментаторы новости разделились на два лагеря: одни верят в чудо, другие возмущаются, заявляя о "святотатстве".
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Новость о том, что крест на могиле Началовой замироточил, вызвал бурную реакцию читателей. Большинство завсегдатаев форума "Дней.Ру" оставляют возмущенные комментарии.

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"Да сколько же можно то! Великих людей и артистов не вспоминают, а про Началову постоянно обсасывают. Писать больше не о чем?! Да кому это интересно?!", – сердится пользователь – прочитавший, тем не менее, статью. Некоторые высказываются резче в адрес авторов. "Вы больные люди.уроды!", – выражает свое отношение к материалу читатель (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Другие подошли к вопросу с научных позиций. Они поясняют, что появление смолы на деревянных крестах, да еще под солнцем – обычное явление. "Это смола, у нас на кладбище так же было. Зачем людям головы морочить, это же кощунство, оставьте в покое бедное дитя. Совсем стыд потеряли. Упокой Господь душу, рабы Божьей", "Верно, это обычная смола. Любят лапшу на уши вешать, а люди ведь верят во всякий бред!", – пишут комментаторы.

Кое-кто решил обрисовать незавидную судьбу, которая ждала бы авторов подобных слухов в далеком прошлом. "Этих товарищей да в средние века. Там святая инквизиция быстро бы весь этот бред из них выжарила бы",  "Что за чушь. За такие статьи стрелять сразу нужно без суда. Еще веру приплетают совсем с ума посходили.  Моральные уроды", – оценили новость знатоки истории.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

"Да статья это так для смеха!!! да народ будоражить! Никто эту Началову к святым не приписывал!!! (конечно, больные люди не в счет), полный розыгрыш!!! не бось, администраторы читают комменты людей на форуме и откровенно ржут!!!", – пишут особо проницательные товарищи.

Были среди отметившихся в комментариях и те, кто подтвердил: крест на могиле Началовой действительно мироточит. Одна из читательниц  даже обмакнула в капли платок и мазала этим внука. Юлию Началову комментатор считает "святой девочкой".

Отметил ажиотаж вокруг новости о мироточении креста на могиле Началовой и телеграм-канал "Медиакиллер". Там интересуются, долго ли еще СМИ будут "накручивать трафик" на смерти звезды.

Однако мнение большинства, обращенное к таким пользователям, однозначно. "Вы что совсем умом тронулись? это как надо додуматся ходить на кладбище заряжать крем, и т.д", – возмущаются не верящие в мироточение креста на могиле Началовой читатели. Они просят оставить ушедшую певицу, наконец, в покое. 

Автор: Андрей Евлампиев29 мая 2019, 21:44
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А эту женщину Юлю нужно отправить в мир иной. Нужна общая молитва. А то тут уже чертовщина пошла. Бесовство на могиле. Общественная молитва нужна... Да упокоится душа этой матроны с миром!
Гость
Ответить
Спасибки, дни ру, что уделили внимание-таки комментаторам. У вас очень демократично на форуме. И оперативно с писательством. А мы же тут одни писатели. Так хочется пописать порой, так хочется, не читать, не, чукча, любит САМ писателем.
Гость
Ответить
У меня столб на детской площадке мироточит
Гость
Ответить
Дебилы дневские, успокойтесь уже! Эта тема не ваша " находка", а позор"!!!!!!
Гость
Ответить
Да после ваших статей поссал кто-то на крест этой "святой девочки" <цензура> в печенках уже это фамилиё ) Когда кучу наложат, че напишите, манна небесная ? ))
Гость
Ответить
Моя благодарность тем, кто показал мне сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/B6C046 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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