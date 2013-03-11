О сериале

Сериал "Сваты" 6 сезон – продолжение истории о семействе с непростыми отношениями и большим количеством комичных ситуаций. Семья Ковалевых совместно с Будько возвращаются на экраны зрителей. В России сериал транслируется на телеканале "Россия". Главные актеры, которые выполнили роль популярных персонажей: Анатолий Васильев, Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Ульяна Иващенко, а также Татьяна Кравченко.

Сюжет телесериала "Сваты"

За основу картины взята история взаимоотношений двух семейств. Первые – это состоятельные люди, интеллигенты и ценители искусства. Вторые – это картинные жители села, живущие своими ценностями, простые добрые граждане.

Из общего у этих двух семей только внучка Женечка. Родители ребенка отправляются за границу, оставив свое чадо в местном поселке. За девочку приходится отвечать семье Будько. Семья Ковалевых, желая уделить своей внучке больше внимания, перебираются к ним. Они хотят посодействовать, а еще помочь девочке поступить в престижный учебный лицей. Сватам приходится вместе пережить много интересных приключений и заставить зрителей пережить гамму положительных эмоций.

Что ждет зрителей в 6 сезоне "Сватов"?!

Впервые события сезона охватывают круглый год. Старшее поколение в лице бабушек и дедушек интересуются тем, в каких условиях живут их внучата. Максим и Маша, а по совместительству родители, пытаются скрыть имеющиеся проблемы. Непонятное поведение родителей заставляет их приехать, чтобы своими глазами убедиться в том, что дома порядок.

Иван Будько решается начать предпринимательскую деятельность. Ольга Николаевна с соседом Александром Беркович становятся близкими людьми, а их взаимоотношения переходят на новую стадию развития. Супруга Митяя опять беременная, на подходе семейство Митяев, совместно с новорожденной дочкой. Семья Будько внезапно лишается своего жилья. Сваты решаются посетить футбольный турнир "Евро-2012", после чего отправиться в Карпаты, чтобы встретить новогодние праздники.

В сюжете появляется новый персонаж Джек. Родом из Англии. Его главная миссия – доставить письмо по указанному адресу. Развозкой писем занимался еще его дедушка, который во времена войны не успел доставить лишь одно письмо. Теперь эта задача ложится на плечи молодого и целеустремленного Джека.

Что было в прошлых сезонах

В 1 сезоне все начинается с поездки в Италию, когда родители пятилетней Жени не могут определиться, с кем оставить ребенка. Ситуация приводит к тому, что семья интеллигентов и сельских жителей оказывается под одной крышей, совместно приглядывая за ребенком.

2 сезон "Сватов" начинается с женского праздника (8-го марта), когда Маша пребывает уже на девятом месяце беременности. Супруги переживают сложный период в отношениях. Шестилетняя Маша вмешивается в ситуацию и вызывает на подмогу дедушек с бабушками. История завязывается на действиях старшего поколения, направленные на примирение.

3 сезон "Сватов" переносит зрителей на два месяца вперед. На улице уже лето и Маша с Максимом отправляются в Нидерланды. Девочка остается присмотром семьи Будько. По старой традиции к ним присоединяются Ковалевы, желающие оказать помощь. Отношения между сватами улучшаются, но на количестве забавных ситуаций это не отражается.

События 4 сезона начинаются спустя год. Иван и Валентина решили встретить Новый год тихо и мирно, без елки и другой новогодней атрибутики. Мирные планы рушатся, когда в село Кучугуры наведываются Ковалевы и внучка Женя. Гостиницы забиты под завязку, и сватам приходится пойти на отчаянные меры – пригласить гостей к себе домой.

5 сезон переносит зрителя на восемь лет вперед. Максим с Машей возвращаются с Нидерландов домой. Старшее поколение дожидалось возвращения семейства, дабы встретиться с внуками. Каково было их удивление, когда они увидели любимую внучку Женечку в виде гота. Уже повзрослевшая внучка столкнулась с кучей подростковых проблем, что требуют решения. На голову сватов сваливаются двойняшки – Вика и Никита, которые готовы внести краски в их серую жизнь.

Съемки телесериала "Сваты"

Съемки продолжения полюбившейся истории проходили на территории Карпат. По словам актеров, в среднем один съемочный день занимал 12 часов. График сложный, но сама атмосфера и дружеская обстановка на площадке приносила удовольствие всем участникам новой картины.

Сами актеры отмечали атмосферу и положительный настрой съемочной группы. Была поставлена задача – сделать качественный продукт. Плотный график, минимум перерывов и максимальная отдача на съемочной площадке – это стояло на первых ролях.

Актеры о сериале "Сваты"

“За эти шесть лет мы стали очень схожи со своими персонажами” – отмечает Федор Добронравов, один из главных персонажей сериала.

Интересные факты о сериале

Анна Кошмал, сыгравшая уже взрослую внучку, училась играть на гитаре на съемочной площадке в процессе съемок;



Изначальная задумка предусматривала небольшой сериал, состоящий из нескольких серий;

Сериал удостоился получения 23-х наград;

Роль Будько была создана конкретно под актера Добронравова.

Где смотреть "Сваты" 6 сезон?

Ознакомиться с телесериалом Сваты можно на YouTube и других ресурсах. Сообщается, что создатели приступили к съемкам 7 сезона сериала, он выйдет на телеэкраны в 2020-м году.

Сериал "Сваты" 6 сезон – это пример качественной телекартины, которая не перестает нравиться зрителям. Создатели пытаются придумывать новые повороты сюжета, радуя зрителей забавными и жизненными ситуациями.