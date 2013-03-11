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Сваты – 6 сезон

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О сериале

Сериал "Сваты" 6 сезон – продолжение истории о семействе с непростыми отношениями и большим количеством комичных ситуаций. Семья Ковалевых совместно с Будько возвращаются на экраны зрителей. В России сериал транслируется на телеканале "Россия". Главные актеры, которые выполнили роль популярных персонажей: Анатолий Васильев, Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Ульяна Иващенко, а также Татьяна Кравченко.

Сюжет телесериала "Сваты"

За основу картины взята история взаимоотношений двух семейств. Первые – это состоятельные люди, интеллигенты и ценители искусства. Вторые – это картинные жители села, живущие своими ценностями, простые добрые граждане.

Из общего у этих двух семей только внучка Женечка. Родители ребенка отправляются за границу, оставив свое чадо в местном поселке. За девочку приходится отвечать семье Будько. Семья Ковалевых, желая уделить своей внучке больше внимания, перебираются к ним. Они хотят посодействовать, а еще помочь девочке поступить в престижный учебный лицей. Сватам приходится вместе пережить много интересных приключений и заставить зрителей пережить гамму положительных эмоций.

Что ждет зрителей в 6 сезоне "Сватов"?!

Впервые события сезона охватывают круглый год. Старшее поколение в лице бабушек и дедушек интересуются тем, в каких условиях живут их внучата. Максим и Маша, а по совместительству родители, пытаются скрыть имеющиеся проблемы. Непонятное поведение родителей заставляет их приехать, чтобы своими глазами убедиться в том, что дома порядок.

Иван Будько решается начать предпринимательскую деятельность. Ольга Николаевна с соседом Александром Беркович становятся близкими людьми, а их взаимоотношения переходят на новую стадию развития. Супруга Митяя опять беременная, на подходе семейство Митяев, совместно с новорожденной дочкой. Семья Будько внезапно лишается своего жилья. Сваты решаются посетить футбольный турнир "Евро-2012", после чего отправиться в Карпаты, чтобы встретить новогодние праздники.

В сюжете появляется новый персонаж Джек. Родом из Англии. Его главная миссия – доставить письмо по указанному адресу. Развозкой писем занимался еще его дедушка, который во времена войны не успел доставить лишь одно письмо. Теперь эта задача ложится на плечи молодого и целеустремленного Джека.

Что было в прошлых сезонах

В 1 сезоне все начинается с поездки в Италию, когда родители пятилетней Жени не могут определиться, с кем оставить ребенка. Ситуация приводит к тому, что семья интеллигентов и сельских жителей оказывается под одной крышей, совместно приглядывая за ребенком.

2 сезон "Сватов" начинается с женского праздника (8-го марта), когда Маша пребывает уже на девятом месяце беременности. Супруги переживают сложный период в отношениях. Шестилетняя Маша вмешивается в ситуацию и вызывает на подмогу дедушек с бабушками. История завязывается на действиях старшего поколения, направленные на примирение.

3 сезон "Сватов" переносит зрителей на два месяца вперед. На улице уже лето и Маша с Максимом отправляются в Нидерланды. Девочка остается присмотром семьи Будько. По старой традиции к ним присоединяются Ковалевы, желающие оказать помощь. Отношения между сватами улучшаются, но на количестве забавных ситуаций это не отражается.

События 4 сезона начинаются спустя год. Иван и Валентина решили встретить Новый год тихо и мирно, без елки и другой новогодней атрибутики. Мирные планы рушатся, когда в село Кучугуры наведываются Ковалевы и внучка Женя. Гостиницы забиты под завязку, и сватам приходится пойти на отчаянные меры – пригласить гостей к себе домой.

5 сезон переносит зрителя на восемь лет вперед. Максим с Машей возвращаются с Нидерландов домой.  Старшее поколение дожидалось возвращения семейства, дабы встретиться с внуками. Каково было их удивление, когда они увидели любимую внучку Женечку в виде гота. Уже повзрослевшая внучка столкнулась с кучей подростковых проблем, что требуют решения. На голову сватов сваливаются двойняшки – Вика и Никита, которые готовы внести краски в их серую жизнь.

Съемки телесериала "Сваты"

Съемки продолжения полюбившейся истории проходили на территории Карпат. По словам актеров, в среднем один съемочный день занимал 12 часов. График сложный, но сама атмосфера и дружеская обстановка на площадке приносила удовольствие всем участникам новой картины.

Сами актеры отмечали атмосферу и положительный настрой съемочной группы. Была поставлена задача – сделать качественный продукт. Плотный график, минимум перерывов и максимальная отдача на съемочной площадке – это стояло на первых ролях.

Актеры о сериале "Сваты"

“За эти шесть лет мы стали очень схожи со своими персонажами” – отмечает Федор Добронравов, один из главных персонажей сериала.

Интересные факты о сериале

  • Анна Кошмал, сыгравшая уже взрослую внучку, училась играть на гитаре на съемочной площадке в процессе съемок;
  • Изначальная задумка предусматривала небольшой сериал, состоящий из нескольких серий;
  • Сериал удостоился получения 23-х наград;
  • Роль Будько была создана конкретно под актера Добронравова.

  Где смотреть "Сваты" 6 сезон?   

Ознакомиться с телесериалом Сваты можно на YouTube и других ресурсах. Сообщается, что создатели приступили к съемкам 7 сезона сериала, он выйдет на телеэкраны в 2020-м году. 

Сериал "Сваты" 6 сезон – это пример качественной телекартины, которая не перестает нравиться зрителям. Создатели пытаются придумывать новые повороты сюжета, радуя зрителей забавными и жизненными ситуациями.

В главных ролях

Татьяна Эдуардовна Кравченко
Татьяна Эдуардовна Кравченко Валентина Будько
Федор Викторович Добронравов
Федор Викторович Добронравов Иван Будько
Людмила Викторовна Артемьева
Людмила Викторовна Артемьева Ольга Ковалева
Анатолий Александрович Васильев
Анатолий Александрович Васильев Юрий Ковалев

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