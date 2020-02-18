"Когда уже?": народ изнемогает в ожидании седьмого сезона "Сватов"

В Белоруссии завершился "зимний" этап работы над новыми эпизодами. Процесс длился пять дней. Киношники сняли сцены в особняке, который по сценарию принадлежит семье Будько, и кадры празднования Масленицы.
Прощание с зимой организовали в парке Победы недалеко от Минского тракторного завода. В личном "Инстаграм" исполнительница роли Валюхи Будько, Татьяна Кравченко, разместила фото со съемок. В кадре она и ее коллега Федор Добронравов стоят в окружении актеров в ярких нарядах.
"Все такие родные и знакомые" – отметила Кравченко. Подписчики Татьяны признались в комментариях, что очень соскучились по героям сериала "Сваты". За те годы, что ситком шел в эфире, его персонажи успели стать родными для многих зрителей.
"Ну когда уже?", "Ждем с нетерпением выхода нового сезона. Здоровья вам. Радуйте нас", "Уже давно стали родными нам! Такой позитивный и добрый фильм!", "Быстрее бы вышел фильм на экраны", "Ой, как классно! Ждем с нетерпением!" – высказались изнемогающие в ожидании пользователи.
Работу над сериалом "Сваты" планируют продолжить в мае. По данным официального микроблога комедийного фильма, на экраны картина выйдет не раньше 2021 года.
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