"Мать, я ослеп!": звезда "Сватов" Кравченко в умопомрачительном платье показала ноги

Не так давно завершился "зимний" этап съемок комедийной теленовеллы "Сваты". Теперь к работе над ситкомом Татьяна Кравченко и ее коллеги вернутся только в мае-июне. Пока же знаменитость занята в антрепризе "Обед для грешников", по пьесе драматурга Би-би-си Эдварда Тейлора.
В личном "Инстаграм" Кравченко опубликовала свежее фото, которое, судя по всему, было сделано за кулисами театра. Татьяна запечатлена в коротком зеленом платье в цветочек, боа из синих перьев, розовых колготках и босоножках с открытым мыском. Голову звезды сериала "Сваты" венчает парик цвета фуксия.
Надо ли говорить, что умопомрачительный наряд вызвал у подписчиков шквал эмоций. Публикация получила несколько сотен одобрительных отзывов.
"Во всех ты Душенька нарядах хороша 👏👏👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чумачечая женщина👍😂", "Мама дорогая ..отпад", "Какие ножки!😍", "Афродита!!! Не меньше 👏👍", "Не знаю, как до образа, а ножки отпад!👍💖💖💖💖", "OOO!!!! Клава Чердакова !!!!!🤣🤣🤣👍👍👍❤️❤️❤️","Олег Попов в молодости", "А вот если бы она не была артисткой чтоб вы написали страшно ведь подумать а так льстите", "Да хоть мешок напяльте, все равно любим", "Натюрморт девочка и персики, мать я ослеп!" – писали поклонники звезды сериала "Сваты".
Добавим, что пьеса "Обед для грешников" рассказывает о сотруднике крупной компании. Герой и его коллеги ожидают приезда большого начальника из Америки. Босс строго следит за нравственностью своих подчиненных, поэтому всех неженатых он планирует уволить. Как на зло героя бросила девушка, чтобы выкрутиться из ситуации мужчина просит горничную представиться его женой.
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