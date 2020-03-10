"Запросила много": Кравченко рассказала об уходе Артемьевой из "Сватов"

Общаясь с журналистами, Татьяна Кравченко призналась, что работая над седьмым сезоном многосерийной комедии, была счастлива вновь встретиться с любимыми партнерами Федором Добронравовым и Николаем Добрыниным. К сожалению, с Людмилой Артемьевой звезде сериала "Сваты" пересечься не удалось: в новых эпизодах артистка не участвует.
"Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю…" – отметила Кравченко.
Между тем, по словам Татьяны, в новых сериях покажут героев Валентину и Ивана Будько в молодости. Сценаристы решили раскрыть историю любви знаменитой кинопары. "Федю в этом возрасте играет его сын Виктор, а меня – тоже очень хорошая актриса Дарья Рыбак", – отмечает Татьяна. Кравченко не скрывает, что такой поворот сюжета пришелся ей по душе.
Еще одна звезда ситкома Федор Добронравов об уходе Людмилы Артемьевой не слышал. "В отснятом блоке она с нами не снималась, это правда", – заметил актер.
Также стало известно, что в седьмом сезоне сериала "Сваты" не будет актрисы Татьяны Васильевой, которая играла своенравную маму Ларисы Буханкиной. Как оказалось, в продолжение знаменитость просто-напросто не позвали, сообщает Sobesednik.ru.
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