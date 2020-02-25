"Все ему достается": Добронравов заменил разведенной Кравченко мужа

Татьяна Кравченко и Федор Добронравов много лет играют семейную пару. Их героев, Ивана и Валентину Будько, знает вся страна.
Между тем актер Федор Добронравов женат более 30 лет. Супруга знаменитости Ирина далека от кино, хоть и окончила институт искусств. Возлюбленная подарила артисту сыновей, Виктора и Ивана. Наследники пошли по стопам звезды сериала "Сваты", став актерами.
Татьяна Кравченко в личной жизни оказалась менее везуча. Брак артистки с продюсером "Ленфильма" Дмитрием Гербачевским продлился семь лет. Татьяна и Дмитрий развелись, когда их дочери Анне было всего два года.
После расставания с супругом Кравченко пришлось очень тяжело: артистка разрывалась между работой и ребенком. Сегодня наследнице Татьяны уже 32 года. Выйти замуж еще раз актрисе так и не удалось.
"Хорошо сейчас живем с дочкой, а вот что касается… Но я ни о чем не жалею", – признается актриса из сериала "Сваты".
Все те нерастраченные эмоции, которые накопились в Кравченко за годы после развода, она переносит на экран. Видимо, именно поэтому героиня Валентина в ее исполнении получилась такой настоящей.
"Вот у меня, слава богу, работа есть, и все выливаю на Федора, на своего партнера. Все ему достается сейчас в кино", – отмечает Татьяна.
Актриса рассказала также, что на съемках сериала "Сваты" царит идиллия. Экранный супруг Кравченко, Добронравов, очень о ней заботится. По словам знаменитости, Федор делает все, чтобы в кадре она смотрелась наилучшим образом. "Это дорогого стоит", – цитирует звезду сериала "Сваты" "Украина.ру".
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