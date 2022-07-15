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Сериалы
"Надеюсь, больше никогда не увижу": острая на язык Васильева осадила правдоруба Садальского

"Надеюсь, больше никогда не увижу": острая на язык Васильева осадила правдоруба Садальского

Татьяна Васильева, сыгравшая тещу Митяя в шестом сезоне сериала "Сваты", отреагировала на слова Стаса Садальского.
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У Стаса Садальского репутация правдоруба. Высказывания актера порой задевают его коллег по цеху. Его не любят, на него обижаются, а кто-то и вообще не хочет видеть слишком прямолинейного артиста. Например, пересекаться с Садальским не желает Татьяна Васильева.

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Станислав Юрьевич Садальский актер

 Татьяна Эдуардовна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко актриса

Недавно актер заявил, что она постоянно играет однообразно. Мол, ее волнуют только деньги. В качестве примера, на кого должна якобы ровняться Васильева, Садальский назвал звезду сериала "Сваты" Татьяну Кравченко. По словам Стаса, та отлично импровизирует.

Талантом Татьяны Эдуардовны, действительно, восхищаются. Она отлично сыграла Валентину Петровну в "Сватах". При этом поклонники сериала хорошо отзываются и о Васильевой, которая появилась в шестом сезоне. Героиня Татьяны Григорьевны тоже понравилась зрителям.

Очевидно любовь миллионов Васильевой дороже, чем мнение одного из коллег. В недавней беседе с журналистами актриса призналась, что не следит за высказываниями Садальского. "Надеюсь, что больше никогда не увижу [его]", – сказала острая на язык Татьяна Григорьевна. Также она добавила, что очень рада за успехи Кравченко.

Напомним, сериал "Сваты" выходил на экраны с 2008 по 2021 год. В прошлом году состоялась премьера седьмого, заключительного сезона, который вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. По мнению поклонников, сериал попросту испортили продолжением.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2022, 13:32 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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