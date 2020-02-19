Что ждет сериал "Сваты" после выхода седьмого сезона

Продолжение полюбившегося ситкома фанаты ждали несколько лет. В этом году съемки сериала "Сваты" наконец возобновились. Создатели обещают, что уже в следующем, 2021 году, поклонники смогут насладиться продолжением истории очаровательного семейства.
Между тем седьмой сезон станет заключительным. Режиссер "Сватов" Андрей Яковлев считает, что многосерийная картина приблизилась к финалу.
"Во-первых, мы уже начали, и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет", – цитирует кинодеятеля "Privet-Rostov".
На днях в Белоруссии завершился "зимний" сезон съемок седьмого сезона "Сватов". Работа кипела пять дней. Было снято много ярких сцен с участием Федора Добронравова и Татьяны Кравченко. Создание "летних" эпизодов начнется после небольшого перерыва, уже в мае. О том, что ожидает полюбившихся персонажей в новых сериях, пока остается только догадываться.
Отметим, что поклонники сериала "Сваты" с нетерпением ждут продолжения. В официальном аккаунте ситкома в "Инстаграм" фанаты пишут, что считают героев комедийной ленты родными. Народ надеется, что новый сезон их не разочарует.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Межрасовые отношения
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Муж считает что детей надо наказывать