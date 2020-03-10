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Татьяна Эдуардовна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко актриса

Татьяна Кравченко – известная актриса, которая обрела всенародную любовь из-за того, что сыграла Валю Будько – сериал «Сваты». Комедийная роль подарила артистке большую популярность. Однако, как сообщают новости тележурналов, еще до выхода на экраны знаменитой ленты Кравченко получила звание народной артистки России.

Татьяна Кравченко: биография

На счету знаменитости около 142 работы в различных кинопроектах. Татьяна Эдуардовна работала в Ленкоме, театре Миллениум, театральном агентстве Арт-Партнер XXI. Настоящая фамилия Татьяны Яковлева, однако, при поступлении в театральный институт Янковский предложил студентке взять псевдоним. Девушка выбрала бабушкину фамилию.

Семья

Отцом будущей звезды был Михаил Токарев, который умер, когда Танечка только родилась. Мать вышла вторично замуж. Отчим будущей звезды Эдуард Яковлев дал ребенку свою фамилию и отчество. О том, что папа не родной по крови, Татьяна Кравченко узнала, когда прошли детские годы.

Отчим работал на экскаваторе. Мама звезды в юности мечтала стать актрисой и даже принимала участие в школьных спектаклях. Однако карьера артистки матери не сложилась, поэтому Эмилия Ивановна мечтала, чтобы дочка, когда вырастет, непременно стала звездой кино.

Детство и юность

Малышка росла очень артистичным и талантливым ребенком. Училась в обычной советской средней школе, участвовала в школьных постановках драмкружка. Девочка с выражением читала стихи и любила поэзию.

После окончания школы Татьяна Кравченко решила поступать на химфакультет университета, но после провала на экзаменах уехала подавать документы в театральный ВУЗ Москвы. Отчиму мама и дочь сказали, что Танечка поехала поступать в МГУ на математический факультет.

В МХАТ Таня поступила сразу, не смотря на большой конкурс и огромное количество желающих учиться в театральной студии. Отчим узнал последние новости о поступлении Тани на актрису и смирился с выбором девушки.

Татьяна Кравченко: карьера

Выпускной спектакль стал для Тани решающим – на нем присутствовал Марк Захаров, который предложил молодой артистке работать в Ленкоме. Наставницей в этом театре для Татьяны стала Пельтцер.

Начало

В 1977 году Таня получила роль Лиды в короткометражке «Неоконченный разговор». Далее последовал фильм «Приезжая» с участием Кравченко в эпизоде. Молодая девушка снялась в кинолентах «Летняя поездка к морю», «Мишка на севере», «Люди в океане». Главная роль досталась Танечке в киноленте «Восьмое чудо света».

Переломные моменты

В 1983 году на экраны вышел фильм, принесший артистке известность – «Торпедоносцы». Кравченко сыграла работницу пищеблока. Потом были работы в лентах «Если можешь, прости», «Город невест», «Как молоды мы были», «Небеса обетованные», «Лузер».

До начала XXI столетия Татьяна Кравченко очень много снималась. Она играла в фильмах Рязанова, Гайдая, Бодрова, Панфилова. Актриса всегда соглашается на любой заработок, поэтому озвучила много мультфильмов и сыграла большое количество эпизодов.

В 2008 году телеканал «Россия» запустил сериал «Сваты». Таня успешно прошла все пробы и отлично вписалась в роль Валюхи. Сами продюсеры даже не предполагали, что герои проекта настолько будут любимы зрителями. Сериал имеет 6 сезонов, готовятся следующие продолжения, в которых звезда также задействована.

Татьяна Кравченко: личная жизнь

Веселая девушка со спортивной фигурой всегда нравилась молодым людям. Танечка не испытывала недостатка в поклонниках. В Донецке девушка познала в 17 лет первую любовь, которая запомнилась ей на всю жизнь. Избранника звали Валерий.

Браки актрисы

Первым мужем Татьяны Эдуардовны стал художник-постановщик Вова Лавинский. Парень утверждал, что он внук Владимира Маяковского. Молодая семья распалась спустя 2 года после бракосочетания.

Около 7 лет Татьяна Кравченко была замужем за Гербиевским Дмитрием. В этом браке родилась любимая дочь Аня, которая сейчас занимается дизайном. Однако второй брачный союз также не стал крепким.

Татьяна Кравченко: интересные факты

  • Татьяна пыталась разыскать свою первую любовь вместе с Марией Шукшиной и программой «Жди меня», однако поиски не увенчались успехом.
  • В "Сватах" звезда чрезмерно увлеклась своей ролью и стала испытывать чувства к Добронравову, связанного брачными узами. Однако вскоре романтическая симпатия между двумя актерами переросла в дружбу.

Татьяна Кравченко: роли актрисы

Каждая роль знаменитости, будь то фильм или сериал, всегда насыщена яркой игрой. Кравченко умеет играть даже небольшой эпизод.

Фильмы

  • «Сукины дети» - 1990, сыграла Серафиму Михайловну.
  • «Небеса Обетованные» - 1991, сыграла надзирательницу.
  • «Ширли-Мырли» - 1995, геолог.
  • «Дети понедельника» - 1998, сыграла Марго.
  • «Шуб-баба Люба!» - 2000, роль Катиной матери.
  • «Питер FM” – 2005, Таня.
  • «Шекспиру и не снилось» - 2007, Жбанова.
  • «Между нот, или Тантрическая симфония» - 2015, Татьяна Кравченко играла домработницу.

Сериалы

  • «Каменская» - 2002, мама Томы.
  • «Даша Васильева. Любительница частного сыска» - 2004, Войцеховская.
  • «Дети Арбата» - 2004, мама Шарока.
  • «Моя прекрасная няня» - 2004, няня Макса.
  • «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» - 2006, мама Лизы.
  • «Сваты» - 2008, Валентина.

Актриса сегодня

Татьяна Кравченко полностью посвящает себя работе. Снимается в новом 7 сезоне сериала. О личной жизни актриса не думает, много общается со своей взрослой дочерью.

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