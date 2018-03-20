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Людмила Викторовна Артемьева

актриса
Людмила Викторовна Артемьева

Биография, Людмила Артемьева

Людмила Артемьева получила известность благодаря ролям в театре и кино. Они снималась в сериалах «Сваты» и «33 квадратных метра», которые активно транслировались на телевидении. Из полнометражных фильмов отметим комедии «Беременный», «Няньки» и «Золушка 4x4. Все начинается с желаний». На стыке веков артистка засветилась в нескольких популярных рекламных роликах, а также сыграла около 10 ролей в театре «Ленком».

Семья

Актриса родилась в Германии, так как именно в городке Дессау проходил службу ее отец Виктор Филиппович, офицер Советской армии. Мать Мария долгое время профессионально занималась спортом и даже претендовала на место в сборной по легкой атлетике. Однако эту деятельность женщина вынуждена была оставить из-за частых переездов с мужем.

Детство и юность

Когда Людмиле исполнилась 5 лет, семья переехала в Ужгород. Здесь она пошла в первый класс, но оканчивать школу пришлось уже во Львове, причина та же – перевод отца-офицера. С юных лет маленькая девочка Люда поражала знакомых своей способностью пародировать. Артистические таланты проявились уже в школе: окружающие люди прекрасно понимали, что ее ждут роли в сериалах и фильмах. Действительно, девушка впоследствии смогла сделать хорошую карьеру в кино и получить звание «Заслуженной артистки России».

После школы родители отдали ее в Ленинградское музыкальное училище. Затем был перевод в училище имени Щукина в Москве. Чета Артемьевых прекрасно понимала, что дочку тянет именно к кинематографу. Ее творческой наставницей стала сама Марианна Тер-Захарова.

Карьера, Людмила Артемьева

После окончания учебы в ВУЗе Людмила играла роли в театре «Ленком». Она отличалась многогранностью: могла воплощать персонажей в детских и музыкальных спектаклях, играть адвоката Владимира Ильича Ленина. Попутно она засветилась в нескольких сериалах и фильмах. Однако театральные постановки Артемьева считала лишь промежуточным этапом в карьере, ей хотелось чего-то большего – сниматься в фильмах и сериалах. Поэтому в 2003 году она оставила «Ленком», чтобы сосредоточиться на кинематографе.

Карьера в кино

Дебют в кино состоялся в возрасте 23 лет, когда она сыграла роль учительницы в фильме «Очень страшная история». Затем последовали несколько удачных кинокартин, съемки в известных рекламных роликах. Но по-настоящему звездой Людмила стала только после роли в сериале «Сваты». Украинский проект настолько полюбился российским зрителям, что актрису стали замечать на улицах и постоянно просить автографы.

Продолжение карьеры

Успех сериала «Сваты» позволил Артемьевой получать роли в фильмах с впечатляющим бюджетом. В кинопроекте «Беременный» артистка сыграла маму главного героя. Правда, критики довольно жестко отреагировала на картину: не столько из-за моральной составляющей, сколько из-за того, что увидели в ней плагиат на голливудское кино «Джуниор». Эксперты в области синематографа скептически отнеслись к появлению в проекте «Беременный» непрофессиональных актеров (Седакова и Галустян).

В 2013 году вышел фильм «Дублер», где Людмила сыграла роль директора музыкальной школы. После премьеры разгорелся грандиозный скандал. Певец Стас Михайлов потребовал несколько десятков миллионов рублей с создателей кинокартины за использование своего образа. В Украине она была запрещена к просмотру.

Личная жизнь, Людмила Артемьева

Во время учебы в училище имени Щукина вышла замуж за Сергея Парфенова, который тоже стал знаменитым актером. В браке родилась дочка Екатерина, выбравшая впоследствии карьеру переводчика, не пошла по стопам родителей. Брак звезды сериала «Сваты» продержался 15 лет. Актриса рассказала, что причиной расставания стали постоянные финансовые проблемы и тяга супруга к алкоголю. В 2012 году в СМИ активно обсуждались новости о беременности артистки, которая протекала очень сложно, как следствие, она потеряла ребенка.

Интересные факты

  • В 2016 году актрисе запретили въезд в Украину.
  • Людмила является ярой сторонницей скандальной организации «Возрождение. Золотой Век». Многие люди именуют ее как тоталитарную секту.
  • Артистка принимала участие в несколько проектах, озвучивая персонажей мультфильмов («Снежная королева», «Кот Гром и заколдованный дом»).
  • Снялась в рекламе конфет «Рондо» и продуктов «Моя семья».
  • Получила премию «Телезвезда-2011» за роль в сериале «Сваты» (номинация «Любимая актриса»).

Роли, Людмила Артемьева

За годы карьеры сыграла более чем в 50 различных фильмах и сериалах. Коллеги по цеху неоднократно подчеркивали профессионализм и полное погружение в работу актрисы. В частности, очень положительно о ней отозвался Федор Добронравов, выступивший партнером в кинопроекте «Сваты».

Избранная фильмография:

1986 – «Очень страшная история» (Преподаватель)

1995 – «Барышня-крестьянка» (мисс Жаксон)

2004 – «33 квадратных метра» (одноклассница Тани)

2004-2007 «Таксистка» (Надежда Ромашова)

2008 – «Сваты» 1,2 часть (Ольга Ковалева)

2009 – «Сваты 3» (Ольга Ковалева)

2010 – «Сваты 4» (Ольга Ковалева)

2011 – «Беременный» (Мама Сергея)

2013 – «Дублер» (руководитель музыкальной школы)

Актриса сегодня

Людмила Артемьева снималась в продолжении известного сериала «Сваты». Не так давно вышла 7 часть кинопроекта. Съемки проходили в Беларуси, а не в Украине из-за сложной политической ситуации. В 2020 году анонсировано два фильма с участием артистки – проекты «Соня+Олег» и «Капкан для монстра».

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