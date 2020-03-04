Звезда "Сватов" прокомментировала слухи о срочном отъезде актеров и срыве съемок

Как стало известно, звезды сериала "Сваты" Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и другие артисты покинули деревню Дуличи под Минском, где проходили съемки. В особняке, который послужил главной локацией, киноделы оставили все вещи и технику.
Хозяев дома, чету Празецких, реквизит и оборудование не смущает. По словам супругов, они с нетерпением ждут съемочную группу ситкома. За тот короткий период, пока в их особняке велась работа, они очень сдружились с артистами. Празецкие готовы терпеть неудобства ради того, чтобы любимый сериал скорее вышел на экраны, сообщает "Комсомольская правда".
Отметим, что на фоне новостей об отъезде киношников из Белоруссии появились слухи о том, что теленовелла находится под угрозой. Сплетники отмечали, что у создателей многосерийной картины появились проблемы.
Между тем актер театра и кино Александр Феклистов, общаясь с журналистами, заявил, что работа над ситкомом "Сваты" идет по плану. Киношники отсняли все зимние эпизоды. На очереди летние съемки.
"Нет, проблем нет. Все хорошо, все в порядке", – цитирует Феклистова РИА ФАН.
Отметим, что начало съемок седьмого сезона сериала "Сваты" откладывалось несколько раз из-за обострения политических отношений между Россией и Украиной. Наших артистов не пускали на территорию Незалежной.
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