Исхудавшая звезда "Сватов" вызвала оторопь

Николай Добрынин принял участие в спектакле "Близкие люди" в Ярославле. Вместе с артистом на сцену театра вышла еще одна звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьева.
Когда мероприятие подошло к концу, Добрынин встретился с поклонниками. Зрители не могли не отметить, как сильно артист изменился внешне. Он сильно похудел. Интересно, что поведение Николая не выдавало усталость, он выглядел бодро, а улыбка не сходила с его лица.
Добавим, что в прошлом году Николай Добрынин отметил 55-летний юбилей. Тогда звезда сериала "Сваты" рассказывала, что начала внимательнее относиться к своему здоровью.
Особо тщательно Добрынин следит за состоянием сердца и сосудов. Знаменитость не скрывает, что плотный рабочий график не лучшим образом сказывается на его самочувствии.
Напомним, накануне коллега Николая Добрынина Федор Добронравов рассказал, что работа над сериалом "Сваты" возобновится в июле 2020 года. Где именно будут снимать оставшиеся эпизоды, пока не известно. Отметим, что седьмой сезон ситкома станет завершающим. По словам режиссера многосерийной комедии, история знаменитого семейства подошла к своему логическому финалу.
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