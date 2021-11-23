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Анатолий Александрович Васильев

актер
Анатолий Александрович Васильев

Анатолий Васильев хорошо запомнился зрителям по образам пилота драмы «Экипаж» и дедушки Юры из юмористического сериала «Сваты». Его фильмография богата ролями различных жанров, что лишний раз доказывает многогранность таланта и преданность искусству.

Биография, Анатолия Васильева

Биография актера начинается в послевоенное время, когда все силы были направлены на восстановление державы. Анатолий Васильев добился успеха на сцене и в кино, а за последние годы хорошо знаком широкому зрителю, как дедушка Юра из «Сватов».

Семья актера

Родился будущий артист в интеллигентной семье. Отец занимал высокий пост, а мать посвятила свою жизнь воспитанию детей, была домохозяйкой.

Детство и юность

Когда Анатолию Васильеву исполнилось девять лет, семья переехала в Брянск, отец пошел на повышение. В новой школе будущий актер быстро адаптировался: занялся музыкой, записался в театральный кружок, играл на гитаре, слыл душой компании. Учился мальчик хорошо, но о карьере актера не помышлял.

После школы по настоянию отца учился на инженера. Техническая специальность не пришлась по душе, поэтому, проучившись два года, Анатолий Васильев бросил учебу, вопреки запретам отца отправился в столицу.

В МХАТ поступил с первой попытки, обучался у В.П. Маркова. В 1969 получил статус дипломированного специалиста. Отцу пришлось смириться, что его сын не будет инженером.

Карьера, Анатолия Васильева

Начало творческой карьеры пришлось на далекий 1969 год, продолжается и сегодня. Среди последних проектов – «Чудотворная» и «Андреевский флаг» (2019).

Служба в театре

По выпуску из МХАТа молодой актер поступил на службу в Мостеатр сатиры, где плодотворно трудился 4 года. В 1973 перешел в театр «Советской армии», где запомнился по спектаклям «Смерть Иоанна Грозного», «А зори здесь тихие», «Идиот».

В 1995 Анатолий Васильев вновь сменил работу, пополнил труппу театра Моссовета, выступал «Ученике дьявола», «Царстве отца и сына», «Утешителе вдов».

Также Анатолий Васильев выступал в Московском независимом театре в экранизации «Собачье сердце» с главной мужской ролью создателя Шарикова.

Работа в кино

Фильмотека Анатолия Васильева содержит от 50 ролей. Самыми запоминающимися стали драма «Экипаж», юмористический сериал «Сваты». Актер снимается в кино по сей день, но за последние годы исполняет роли второго плана.

Личная жизнь

Первой супругой Анатолия Васильева стала известная актриса Татьяна Васильева, которая по сей день носит фамилию бывшего мужа. Тогда она была никому неизвестная студентка МХАТа, влюбленная в интеллигентного и обаятельного сокурсника Анатолия. Инициатором романтических отношений стала именно Татьяна. В 1966 году влюбленные поженились, а 1978 году в молодой семье родился сын Филипп.

Когда мальчику исполнилось 5 лет, отношения супругов накалились до предела. Васильев стремился сохранить семью, но Татьяна изменила и ушла от него к Георгию Мартиросяну. Сын после развода остался с матерью.

Актер долгое время оставался один, пока в 1991 году не повстречался с девушкой по имени Вера, которая в то время работала на телевидении. Они быстро сблизились, а в 1992 молодая супруга родила дочку Варю.

Интересные факты об Анатолии Васильеве

  • Артист родился в семье высокопоставленного чиновника.
  • С первой супругой Анатолий Васильев примирился, благодаря второй жене Вере.
  • После рождения младшей дочери самостоятельно стирал пеленки.
  • Во время перестройки отстаивал здание театра «Советской армии», которое выкупали местные предприниматели.
  • Несмотря на почтенный возраст, артист молод душой, ездит на самокате.
  • Роли Анатолия Васильева
  • Актер снимается с 1977 года. Кинодебют состоялся в полнометражной киноленте «Степь» режиссера Бондарчука-старшего по творчеству А. П. Чехова. Роль Дымова настолько удалась, что стала хорошим стартом в его фильмотеке.

Фильмы

  • Самые значимые проекты в фильмографии:
  • «Близкая даль» – Сергей Букреев;
  • «Отцы и дети» – Николай Кирсанов;
  • «Экипаж» – пилот;
  • «Надежда и опора» – Фомин Андрей;
  • «Борис Годунов» – Петр Басманов;
  • «Михайло Ломоносов» – Ломоносов-старший;
  • «Маленькая Вера» – папа Веры;
  • «Папа» – Иван Чернышев;
  • «Короткое дыхание» – Валентин Зотов;
  • «Майор Ветров» – Ветров-старший;
  • «Крик совы» – «Граф»;
  • «Чудотворная».

Сериалы

Помимо полнометражных кинолент снимался в телесериалах, один даже принес ему всенародную любовь зрителей:

  • «Сваты» (четыре сезона) – дед Юра;
  • «Воскресенье в женской бане» - Кудрявцев;
  • «Татьянин день» – Олег Баринов;
  • «Слепой-2» - Федор Потапчук.

Васильев сегодня

Анатолию Васильеву – 73 года. Он прекрасно выглядит, продолжает сниматься в кино и выходить на сцену театра. Среди последних работ – Тютчев в картине «Соня+Олег», премьера которой приходится на 2020 год.

Анатолий Васильев – счастливый дед, который участвует в воспитании трех внуков. Артист ведет активный образ жизни, не уходит на пенсию и не оставляет любимую работу.

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