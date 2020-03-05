Добронравов обнародовал важную информацию о сериале "Сваты"

По словам Добронравова, работа над "зимними" сериями завершена. Впереди "летние" съемки. Скорее всего работа над "Сватами" будет возобновлена в июле, однако Федор не исключает, что график может поменяться.
Где именно будут снимать оставшиеся эпизоды, пока не известно. Добронравов отмечает, что для него нет разницы, где работать – в Белорусии, России или в любой другой точке мира. Артист отметил, что выбор локации всегда остается за режиссером.
В Белоруссии звезде сериала "Сваты" очень понравилось. Киношников встретили тепло. Местные жители с удовольствием помогали группе, участвовали в массовке. "Радушия и улыбок было достаточно", – цитирует Федора Добронравова teleprogramma.pro.
Напомним, седьмой сезон сериала "Сваты" снимали в деревне Дуличи под Минском. Работа над частью эпизодов шла пять дней. В качестве основной локации был выбран двухэтажный дом семьи Празецких. По сценарию, особняк принадлежит персонажам Валентине и Ивану Будько. Покидая жилище, киношники оставили все вещи и технику, видимо, летом они все же планируют вернуться на этот объект. Хозяев дома реквизит и оборудование не смущает, чета Празецких очень сдружилась с киноделами.
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