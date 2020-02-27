Много болтающую актрису "Сватов" Кравченко ликвидировали

Поклонники с удовольствием следили за аккаунтом Кравченко в "Инстаграм". Артистка часто выкладывала фото и видео с площадки. Не так давно в соцсетях звезды сериала "Сваты" появились видеозаписи со съемок седьмого сезона.
К большому сожалению для подписчиков страница Кравченко была ликвидирована. Администрация сайта заблокировала аккаунт.
Поклонники артистки пришли к выводу, что профиль Татьяны закрыли по жалобе продюсеров "Сватов". Дескать, им не понравилось, что артистка много болтала о новом сезоне. Из соцсети Кравченко зрители узнавали детали сюжета еще до выхода многосерийной картины, сообщает dialog.ua.
Между тем есть вероятность, что страница, которую многие принимали за реальный аккаунт звезды сериала "Сваты", была фейковой. Люди, не имеющие отношения к артистке, зарабатывали на рекламе, используя ее имя и изображение. Возможно, именно Татьяна Кравченко и ее представители обратились к администрации соцсети и попросили удалить страницу.
Напомним, седьмой сезон сериала "Сваты" скорее всего станет последним. По словам режиссера комедийной теленовеллы Андрея Яковлева, история приблизилась к финалу. Между тем создатели ситкома обещают, что новые эпизоды увидят свет только в 2021 году.
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