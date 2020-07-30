Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года

На вершине хит-парада оказался российский сериал "Зулейха открывает глаза". Картина снята по одноименной книге писательницы Гузель Яхиной.
Премьера ленты состоялась в апреле. Картина наделала много шума. Против сериала выступили коммунисты, а также татарские националисты. Авторов обвинили в искажении истории. Отметим, что исполнительница главной роли в теленовелле "Зулейха открывает глаза" Чулпан Хаматова призналась, что после выхода нескольких эпизодов ей начали поступать угрозы от неизвестных лиц.
Вторую строчку списка занял "Триггер". Сериал повествует о психотерапевте, который использует в практике необычные методы. Специалист погружает клиентов в ситуацию мощнейшего стресса, тем самым избавляя их от подсознательных страхов. Главную роль в теленовелле исполнил зять актера Михаила Боярского Максим Матвеев. Лента получила хорошие рейтинги, поэтому создатели решили снимать ее продолжение.
Бронзу в состязании получила зарубежная драма режиссера Паоло Соррентино "Новый Папа". Лента является продолжением не менее популярной теленовеллы "Молодой Папа". В картине снялись Джуд Лоу, Джон Малкович, Сильвио Орландо и российская актриса Юлия Снигирь.
Четвертую строчку занял фильм-биография "Магомаев", в котором роль легендарного вокалиста исполнил актер Милош Бикович. Картина рассказывает о знакомстве Муслима Магомаева с оперной певицей Тамарой Синявской. В пятерку лидеров вошел многосерийный триллер "Колл-центр".
Отечественным зрителям очень понравились теленовеллы "Мир! Дружба! Жвачка!" – криминальная комедия, повествующая о жизни российских подростков 90-х, а также "Мир дикого запада" – американская фантастика о живущих среди людей андроидах. Высоко аудитория оценила ленты: "Чужак", "Патриот", "Ищейка", "Убивая Еву" и "Миллиарды".
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