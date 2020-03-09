Сериал "Магомаев" рассказывает о жизни легендарного вокалиста Муслима Магомаева. Действия ленты происходят в конце 60-х годов прошлого века. Артист знакомится с оперной дивой Тамарой Синявской. Между звездами пробегает искра, которая становится началом большого чувства. К сожалению, Тамара замужем, да и у Муслима есть гражданская жена Лика.
Главные роли в "Магомаеве" исполняют актер из Сербии Милош Бикович, известный работами в сериале "Отель "Элеон" и фильме "Холоп", а также россиянка Ирина Антоненко. На роль Магомаева пробовались сотни талантливых актеров из разных стран. Синявская помогла выбрать именно Биковича. Оперная дива согласовывала также кандидатуру Антоненко.
"Должен признаться, что до этого проекта я немногое знал о Муслиме Магомаеве, так как не жил здесь и не рос на этих песнях. Сначала я отказался участвовать, мне даже не понравился первый парик. А потом мне позвонили друзья-продюсеры с вопросом: "А ты вообще знаешь, кто такой Муслим Магомаев? Просто почитай-послушай". Продюсерам очень нравилось, что мы внешне похожи. Я начал готовиться к роли, смотрел много его интервью, документальные кадры с ним – к счастью, таких материалов достаточно. Но нам пришлось придумывать, как бы он выглядел в ситуациях, когда за ним не следила камера – например, в моменты гнева. Надеюсь, у нас получилось".
"Роль Тамары Синявской вообще перевернула мое сознание - удивительно, как образ меняет человека. Я играла много драматических ролей, но именно в этом костюме, в этой роли, каждый раз входя в кадр, я чувствую себя иначе – это магия проекта. Каждый раз, когда мы были в кадре с Милошем – мы были нашими героями на все 100 %".
Многосерийная картина доступна для просмотра на официальном сайте Первого канала.