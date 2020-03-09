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Магомаев

  • Жанр: Мелодрамы
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 9 марта 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Дмитрий Тюрин, Роман Прыгунов
  • Сценарист: Нина Шулика, Дарья Воротынцева
  • Продюсер: Леонард Блаватник, Нелли Яралова, Данила Шарапов, Петр Ануров, Василий Балашов
  • Оператор: Юрий Кокошкин, Алексей Морозов
  • Количество серий: 8
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: "Аэроплан", "Медиаслово"
  • Актёры: Милош Бикович, Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Александр Нестеров, Александр Соколовский, Алена Ивченко, Артем Волобуев, Никита Тарасов
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Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет

Сериал "Магомаев" рассказывает о жизни легендарного вокалиста Муслима Магомаева. Действия ленты происходят в конце 60-х годов прошлого века. Артист знакомится с оперной дивой Тамарой Синявской. Между звездами пробегает искра, которая становится началом большого чувства. К сожалению, Тамара замужем, да и у Муслима есть гражданская жена Лика.

Съемочный процесс

Главные роли в "Магомаеве" исполняют актер из Сербии Милош Бикович, известный работами в сериале "Отель "Элеон" и фильме "Холоп", а также россиянка Ирина Антоненко. На роль Магомаева пробовались сотни талантливых актеров из разных стран. Синявская помогла выбрать именно Биковича. Оперная дива согласовывала также кандидатуру Антоненко.

Актеры о сериале "Магомаев"

Милош Бикович:

"Должен признаться, что до этого проекта я немногое знал о Муслиме Магомаеве, так как не жил здесь и не рос на этих песнях. Сначала я отказался участвовать, мне даже не понравился первый парик. А потом мне позвонили друзья-продюсеры с вопросом: "А ты вообще знаешь, кто такой Муслим Магомаев? Просто почитай-послушай". Продюсерам очень нравилось, что мы внешне похожи. Я начал готовиться к роли, смотрел много его интервью, документальные кадры с ним – к счастью, таких материалов достаточно. Но нам пришлось придумывать, как бы он выглядел в ситуациях, когда за ним не следила камера – например, в моменты гнева. Надеюсь, у нас получилось".

Ирина Антоненко:

"Роль Тамары Синявской вообще перевернула мое сознание - удивительно, как образ меняет человека. Я играла много драматических ролей, но именно в этом костюме, в этой роли, каждый раз входя в кадр, я чувствую себя иначе – это магия проекта. Каждый раз, когда мы были в кадре с Милошем – мы были нашими героями на все 100 %".

Интересные факты о сериале "Магомаев"

  • Премьерный показ пилотной серии сериала "Магомаев" про историю любви знаменитого советского исполнителя и оперной певицы Татьяны Синявской прошел на втором российском фестивале телесериалов "Пилот" в Иванове.
  • Съемочная группа работала не только в Москве, но и на родине Магомаева – в столице Азербайджана, городе Баку.
  • В одном из павильонов Мосфильма была выстроена декорация Международного фестиваля песни в Сопоте (Польша). По архивным телематериалам была создана точная копия концертного зала.
  • Реальных интерьеров того периода не осталось, поэтому все было воссоздано, в том числе и номер в гостинице Россия, в котором Муслим долгое время жил.
  • По словам художника по гриму, у исполнителя главной роли Милоша Биковича – сложный грим и парик. Париков было несколько, а в начале картины Милош снимался со своей прической. В результате получился цельный образ.
  • По словам Светланы Устиновой, вместе со стилистами они разрабатывали образ Лики. Лика несет дух времени: она была в богемных кругах, знала, что в моде за границей - в то время в Москве уже можно было достать многое: красивые костюмы, платья, плащи, даже ботфорты, яркий макияж, высокие прически.

Где смотреть сериал "Магомаев"

Многосерийная картина доступна для просмотра на официальном сайте Первого канала.

В главных ролях

Милош Бикович
Милош Бикович Муслим Магомаев

Фотографии

Фото: пресс-служба

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