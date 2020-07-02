СТС начал работу сразу над семью сериалами: "Кухня. Война за отель", "СеняФедя", "Ивановы-Ивановы" и другие

Юрий Стоянов, Алексей Макаров, Михаил Трухин и другие артисты заняты на площадке картины "Гости из прошлого". События многосерийной ленты начинаются в 1982 году. Выдающийся ученый проводит эксперимент, во время которого что-то идет не по плану. В результате неудачного опыта одна половина квартиры профессора остается в 80-х, а другая перемещается в наши дни.
Съемками сериала "Гости из прошлого" занимается компания "Небо". Генеральный продюсер проекта – Резо Гигинеишвили.
Самый популярный ситком 2019 года "Кухня. Война за отель" скоро тоже получит продолжение. Звезды ленты Дмитрий Нагиев и Дмитрий Назаров вновь встретились перед камерами. Сейчас киношники снимают в павильонах в Подмосковье, после этого группа вернется на основную локацию – на курорт Красная Поляна в Сочи.
Возобновлена работа над спин-оффом "Кухни", комедии "СеняФедя". Поклонники ждут четвертый сезон теленовеллы. В новой части героям Сергея Лавыгина и Михаила Тарабукина предстоит множество приключений. Их ждут финансовые трудности и романтические потрясения.
В новом телесезоне свет увидит комедия "Родительский комитет". В проекте появится еще одна звезда "Кухни" – Виктор Хориняк. Сюжет картины развивается вокруг нерадивого отца, который становится частью коллектива инициативных мам и пап. Герой преследует определенную цель – после развода он пытается получить опеку над сыном.
Звезды сериала "Ивановы-Ивановы" в скором времени тоже встретятся с поклонниками. В ленте вновь появятся Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Анна Уколова, Александра Флоринская и Семен Трескунов. Персонажи артистов попытаются стать лучшими фермерами в районе.
Актер Павел Деревянко снимается в продолжении проекта "Дылды". В новой части герою комедии, тренеру Михаилу Ковалеву, придется несладко. Сексуальная волейболистка Диана лишит персонажа спокойствия. Роль красавицы-спортсменки досталась блогеру Снежане Самохиной.
Тема спорта будет затронута и в новом проекте СТС "Регби". Креативным продюсером сериала стал Илья Куликов. Героям теленовеллы придется пережить много драматических событий.
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