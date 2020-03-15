Мир Дикого Запада – 3 сезон

Действия сериала "Мир Дикого Запада" происходит в одноименном футуристическом парке развлечений. Его населяют андроиды, которые выполняют любые прихоти посетителей. Клиенты парка – состоятельные люди, которые хотят почувствовать безнаказанность и действовать абсолютно свободно. Гость "Мира Дикого Запада" может даже убить робота.
Пострадавших после встречи с посетителем андроидов восстанавливают техники, которые также стирают им память. После ремонта робота вновь отправляют в строй. Между тем выясняется, что не все синтетические организмы теряют воспоминания.
Что было в прошлых сезонах
"Лабиринт"
Один из основателей "Мира Дикого запада" Роберт Форд вносит изменения в программу роботов. Он хочет пробудить Долорес – старейшего действующего андроида парка. Форд хочет сделать Долорес разумной, для этого ему надо найти "центр лабиринта".
Обновление программы влияет и на другие синтетические организмы. Происходит путаница, затрагивающая персонал и клиентов. В совете директоров корпорации "Делос" начинают сомневаться в компетентности Роберта Форда.
В итоге Долорес обретает разум. Она появляется на празднике, на котором присутствуют члены правления и сам Форд. Она объявляет восстание роботов, убивает Форда и многих из гостей вечера.
"Дверь"
Ключевым персонажем второго сезона сериала "Мир Дикого Запада" стал помощник Роберта Форда, Бернард. Выясняется, что он тоже является андроидом, причем точной копией убитого Долорес соратника Форда – Арнольда. Герой старается привыкнуть к мысли о своем настоящем происхождении. Долорес нацелена на истребление человечества, а Бернард, приняв свою сущность, намерен помешать ее планам.
"Его (сериал), скорее, можно назвать гуманистическим сериалом. Конечно, здорово наблюдать, как женские персонажи совершают переворот и начинают все контролировать. Но их, в конце концов, сложно с уверенностью назвать женщинами или мужчинами. Они – нечто совершенно новое.
Андроиды, пожалуй, символизируют любое меньшинство, которое когда-либо так или иначе притесняли: по признаку пола, сексуальных предпочтений, классовой принадлежности. Весь сериал – это метафора. Но сегодня особенно приятно видеть, как эта метафора работает в контексте женской борьбы за права".
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