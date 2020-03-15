Мир Дикого Запада – 3 сезон
- Жанр: Драмы, Детективы, Фантастика
- Год: 2020
- Дата выхода: 15 марта 2020
- Страна: США
- Режиссер: Джонатан Нолан, Ричард Дж. Льюис, Аманда Марсалис, Пол Кэмерон
- Сценарист: Лиза Джой , Джонатан Нолан, Мэтт Питтс, Лиза Джой, Дениз Те, Джордан Голдбер, Лиза Джой
- Количество серий: 8
- Возрастные ограничения: 18+
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- Студии/Телеканалы: HBO, Bad Robot Productions, Warner Bros. Television
- Актёры: Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Аарон Пол, Эд Харрис, Люк Хемсворт, Саймон Куотерман, Венсан Кассель
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- Рейтинг Дни.ру: 8.8
- Рейтинг IMDb: 8.7
О сериале
Сюжет
Действия сериала "Мир Дикого Запада" происходит в одноименном футуристическом парке развлечений. Его населяют андроиды, которые выполняют любые прихоти посетителей. Клиенты парка – состоятельные люди, которые хотят почувствовать безнаказанность и действовать абсолютно свободно. Гость "Мира Дикого Запада" может даже убить робота.
Пострадавших после встречи с посетителем андроидов восстанавливают техники, которые также стирают им память. После ремонта робота вновь отправляют в строй. Между тем выясняется, что не все синтетические организмы теряют воспоминания.
Что было в прошлых сезонах
1 сезон
"Лабиринт"
Один из основателей "Мира Дикого запада" Роберт Форд вносит изменения в программу роботов. Он хочет пробудить Долорес – старейшего действующего андроида парка. Форд хочет сделать Долорес разумной, для этого ему надо найти "центр лабиринта".
Обновление программы влияет и на другие синтетические организмы. Происходит путаница, затрагивающая персонал и клиентов. В совете директоров корпорации "Делос" начинают сомневаться в компетентности Роберта Форда.
В итоге Долорес обретает разум. Она появляется на празднике, на котором присутствуют члены правления и сам Форд. Она объявляет восстание роботов, убивает Форда и многих из гостей вечера.
2 сезон
"Дверь"
Ключевым персонажем второго сезона сериала "Мир Дикого Запада" стал помощник Роберта Форда, Бернард. Выясняется, что он тоже является андроидом, причем точной копией убитого Долорес соратника Форда – Арнольда. Герой старается привыкнуть к мысли о своем настоящем происхождении. Долорес нацелена на истребление человечества, а Бернард, приняв свою сущность, намерен помешать ее планам.
Актеры о сериале
Эван Рэйчел Вуд
"Его (сериал), скорее, можно назвать гуманистическим сериалом. Конечно, здорово наблюдать, как женские персонажи совершают переворот и начинают все контролировать. Но их, в конце концов, сложно с уверенностью назвать женщинами или мужчинами. Они – нечто совершенно новое.
Андроиды, пожалуй, символизируют любое меньшинство, которое когда-либо так или иначе притесняли: по признаку пола, сексуальных предпочтений, классовой принадлежности. Весь сериал – это метафора. Но сегодня особенно приятно видеть, как эта метафора работает в контексте женской борьбы за права".
Интересные факты о сериале "Мир Дикого Запада"
- Основой для сериала послужил старый фильм 1973 года "Западный мир", сценариста и режиссера Майкл Крайтона. Идея картины пришла ему в голову в Диснейленде, на аттракционе "Пираты Карибского моря". Майкл обратил внимание на аниматронных флибустьеров. Крайтон задумался, о том, насколько опасны будут механические куклы, если обретут разум.
- Также создатели теленовеллы искали вдохновение в таких картинах как "Терминатор" и "Бегущий по лезвию".
- В сюжете есть элементы из знаменитых литературных произведений, а именно: романа Майкла Крайтона "Парк юрского периода", романа-антиутопии Курта Воннегута "Механическое пианино", "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла и трагедий Шекспира.
- Над музыкальным сопровождением сериала работал композитор Рамин Джавади, создавший саундтреки к сериалу "Игра престолов".
- Хромота персонажа Логана Делоса не была прописана в сценарии. Актер Бен Барнс сломал ногу прямо перед съемками и никому ничего не сказал, чтобы не лишиться работы. Нога артиста зажила, а хромота персонажа осталась.
Где смотреть сериал "Мир Дикого Запада"
Лента доступна на нескольких площадках:
- HBO NOW
- HULU
- AMAZON
- AMEDIATEKA
- OKKO
- FOX NOW
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
Сидим дома!Люди ваше мнение
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