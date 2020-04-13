Картина "Зулейха открывает глаза" снята по одноименному бестселлеру Гузель Яхиной. В центре сюжета татарская крестьянка Зулейха, которая овдовела во время раскулачивания. Зимой 1930-года героиню вместе с сотнями переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать несчастных оставляют в глухой тайге без пищи, крыши над головой и теплой одежды. Среди ссыльных не только неграмотные крестьяне, попадаются ленинградские интеллигенты, а также уголовники. Все вместе – мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – они отстаивают у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь и счастье.
Многосерийный фильм снимали в Татарстане, в 60 километрах от столицы региона Казани. Создатели фильма выстроили город Семруг, там по сценарию развиваются основные события теленовеллы. Часть сцен снимались в Казанском кремле.
"Роман Яхиной всколыхнул во мне картинки из детства, когда национальная самоидентификация собиралась из мелочей: кувшин у бабушки, чай из пиалы, сказки. Духи воды и хлеба, шайтаны и лешие, в которых героиня верит в начале, – казалось, я забыла об этом".
“На кастинг я пришел, понимая, что это большой проект, что фильм снимает Егор Анашкин и будут участвовать Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий. Актерам, идущим на кастинг, весь сценарий не отправляют, а только тексты предполагаемого героя. Только после утверждения на роль прочитал сценарий, затем и книгу купил и прочитал. В романе описаны очень страшные годы, сейчас читаю воспоминания переживших эти времена, просмотрел биографию Сталина – хочу больше знать о том времени. Не приведи Господь, если повторится даже одна десятая часть событий тех лет – страшно. Хорошо, что телеканал взялся за это произведение. Пусть после просмотра фильма станет стыдно тем, кто говорит: “Сталин был хорошим менеджером”.
Премьера многосерийной ленты "Зулейха открывает глаза" состоялась 13 апреля в 21:00 по мск на "России 1". Смотреть сериал онлайн можно на официальном сейте телеканала, а также на "Ютуб".
|Список серий
|1 серия
|13 апреля 2020
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|2 серия
|14 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|3 серия
|15 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|4 серия
|16 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|5 серия
|20 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|6 серия
|21 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|7 серия
|22 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|8 серия
|23 апреля 2020
|Смотреть онлайн