О сериале

Сюжет

Картина "Зулейха открывает глаза" снята по одноименному бестселлеру Гузель Яхиной. В центре сюжета татарская крестьянка Зулейха, которая овдовела во время раскулачивания. Зимой 1930-года героиню вместе с сотнями переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать несчастных оставляют в глухой тайге без пищи, крыши над головой и теплой одежды. Среди ссыльных не только неграмотные крестьяне, попадаются ленинградские интеллигенты, а также уголовники. Все вместе – мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – они отстаивают у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь и счастье.

Съемочный процесс

Многосерийный фильм снимали в Татарстане, в 60 километрах от столицы региона Казани. Создатели фильма выстроили город Семруг, там по сценарию развиваются основные события теленовеллы. Часть сцен снимались в Казанском кремле.

Актеры о сериале

Чулпан Хаматова, исполнительница роли Зулейхи:

"Роман Яхиной всколыхнул во мне картинки из детства, когда национальная самоидентификация собиралась из мелочей: кувшин у бабушки, чай из пиалы, сказки. Духи воды и хлеба, шайтаны и лешие, в которых героиня верит в начале, – казалось, я забыла об этом".

Евгений Морозов, сыгравший НКВДшника Ивана Игнатова:

“На кастинг я пришел, понимая, что это большой проект, что фильм снимает Егор Анашкин и будут участвовать Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий. Актерам, идущим на кастинг, весь сценарий не отправляют, а только тексты предполагаемого героя. Только после утверждения на роль прочитал сценарий, затем и книгу купил и прочитал. В романе описаны очень страшные годы, сейчас читаю воспоминания переживших эти времена, просмотрел биографию Сталина – хочу больше знать о том времени. Не приведи Господь, если повторится даже одна десятая часть событий тех лет – страшно. Хорошо, что телеканал взялся за это произведение. Пусть после просмотра фильма станет стыдно тем, кто говорит: “Сталин был хорошим менеджером”.

Интересные факты о сериале "Зулейха открывает глаза"

Роза Хайруллина всего на год младше своего экранного сына Рамиля Сабитова. Актриса родилась в 1961 году, а ее “киношный” отпрыск – в 1960-м. Чтобы убедить зрителя, что перед ним родительница и сын, гримерам пришлось хорошо поработать.

Благотворительный показ сериала "Зулейха открывает глаза" в московском киноцентре "Октябрь" запланированный на 20 марта 2020 года отменили из-за пандемии коронавируса.

70-100 сотрудников ежедневно работали на съемочной площадке.



200 артистов массовых сцен задействованы во время эпизода посадки на баржу.

500 кубометров дерева ушло на строительство поселка площадью шесть тысяч квадратных метров. Строительство велось три месяца.

Сериал "Зулейха открывает глаза" был снят за 67 смен.

Где смотреть сериал

Премьера многосерийной ленты "Зулейха открывает глаза" состоялась 13 апреля в 21:00 по мск на "России 1". Смотреть сериал онлайн можно на официальном сейте телеканала, а также на "Ютуб".