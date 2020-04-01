О сериале

Сюжет

Картина "Зулейха открывает глаза" снята по одноименному бестселлеру Гузель Яхиной. В центре сюжета татарская крестьянка Зулейха, которая овдовела во время раскулачивания. Зимой 1930-года героиню вместе с сотнями переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать несчастных оставляют в глухой тайге без пищи, крыши над головой и теплой одежды. Среди ссыльных не только неграмотные крестьяне, попадаются ленинградские интеллигенты, а также уголовники. Все вместе – мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – они отстаивают у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь и счастье.

Съемочный процесс

Многосерийный фильм снимали в Татарстане, в 60 километрах от столицы региона Казани. Создатели фильма выстроили город Семруг, там по сценарию развиваются основные события теленовеллы. Часть сцен снимались в Казанском кремле.

Актеры о сериале

Чулпан Хаматова, исполнительница роли Зулейхи:

"Роман Яхиной всколыхнул во мне картинки из детства, когда национальная самоидентификация собиралась из мелочей: кувшин у бабушки, чай из пиалы, сказки. Духи воды и хлеба, шайтаны и лешие, в которых героиня верит в начале, – казалось, я забыла об этом".

Евгений Морозов, сыгравший НКВДшника Ивана Игнатова:

“На кастинг я пришел, понимая, что это большой проект, что фильм снимает Егор Анашкин и будут участвовать Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий. Актерам, идущим на кастинг, весь сценарий не отправляют, а только тексты предполагаемого героя. Только после утверждения на роль прочитал сценарий, затем и книгу купил и прочитал. В романе описаны очень страшные годы, сейчас читаю воспоминания переживших эти времена, просмотрел биографию Сталина – хочу больше знать о том времени. Не приведи Господь, если повторится даже одна десятая часть событий тех лет – страшно. Хорошо, что телеканал взялся за это произведение. Пусть после просмотра фильма станет стыдно тем, кто говорит: “Сталин был хорошим менеджером”.

Интересные факты о сериале "Зулейха открывает глаза"

Роза Хайруллина всего на год младше своего экранного сына Рамиля Сабитова. Актриса родилась в 1961 году, а ее “киношный” отпрыск – в 1960-м. Чтобы убедить зрителя, что перед ним родительница и сын, гримерам пришлось хорошо поработать.

Благотворительный показ сериала "Зулейха открывает глаза" в московском киноцентре "Октябрь" запланированный на 20 марта 2020 года отменили из-за пандемии коронавируса.

Где смотреть сериал

20 марта телеканал "Россия 1" провел онлайн пресс-конференцию, посвященную многосерийному фильму "Зулейха открывает глаза". Создатели обещали в скором времени показать картину зрителям. Точную дату трансляции пока не озвучили.