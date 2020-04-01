Зулейха открывает глаза
- Жанр: Драмы, Мелодрамы
- Год: 2020
- Страна: Россия
- Режиссер: Егор Анашкин
- Сценарист: Анна Аносова, Лариса Леоненко, Василий Павлов, Гузель Яхина
- Продюсер: Александр Кушаев, Ирина Смирнова
- Оператор: Шандор Беркеши, Алексей Федоров
- Художник: Мария Турская, Надина Ежина
- Количество серий: 8
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: Россия 1, "Русское"
- Актёры: Чулпан Наилевна Хаматова, Сергей Васильевич Маковецкий, Елена Шевченко, Юлия Сергеевна Пересильд, Роман Мадянов, Рамиль Сабитов, Роза Вакильевна Хайруллина, Александр Баширов, Александр Сирин, Евгений Морозов, Дмитрий Куличков
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О сериале
Сюжет
Картина "Зулейха открывает глаза" снята по одноименному бестселлеру Гузель Яхиной. В центре сюжета татарская крестьянка Зулейха, которая овдовела во время раскулачивания. Зимой 1930-года героиню вместе с сотнями переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать несчастных оставляют в глухой тайге без пищи, крыши над головой и теплой одежды. Среди ссыльных не только неграмотные крестьяне, попадаются ленинградские интеллигенты, а также уголовники. Все вместе – мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – они отстаивают у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь и счастье.
Съемочный процесс
Многосерийный фильм снимали в Татарстане, в 60 километрах от столицы региона Казани. Создатели фильма выстроили город Семруг, там по сценарию развиваются основные события теленовеллы. Часть сцен снимались в Казанском кремле.
Актеры о сериале
Чулпан Хаматова, исполнительница роли Зулейхи:
"Роман Яхиной всколыхнул во мне картинки из детства, когда национальная самоидентификация собиралась из мелочей: кувшин у бабушки, чай из пиалы, сказки. Духи воды и хлеба, шайтаны и лешие, в которых героиня верит в начале, – казалось, я забыла об этом".
Евгений Морозов, сыгравший НКВДшника Ивана Игнатова:
“На кастинг я пришел, понимая, что это большой проект, что фильм снимает Егор Анашкин и будут участвовать Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий. Актерам, идущим на кастинг, весь сценарий не отправляют, а только тексты предполагаемого героя. Только после утверждения на роль прочитал сценарий, затем и книгу купил и прочитал. В романе описаны очень страшные годы, сейчас читаю воспоминания переживших эти времена, просмотрел биографию Сталина – хочу больше знать о том времени. Не приведи Господь, если повторится даже одна десятая часть событий тех лет – страшно. Хорошо, что телеканал взялся за это произведение. Пусть после просмотра фильма станет стыдно тем, кто говорит: “Сталин был хорошим менеджером”.
Интересные факты о сериале "Зулейха открывает глаза"
- Роза Хайруллина всего на год младше своего экранного сына Рамиля Сабитова. Актриса родилась в 1961 году, а ее “киношный” отпрыск – в 1960-м. Чтобы убедить зрителя, что перед ним родительница и сын, гримерам пришлось хорошо поработать.
- Благотворительный показ сериала "Зулейха открывает глаза" в московском киноцентре "Октябрь" запланированный на 20 марта 2020 года отменили из-за пандемии коронавируса.
Где смотреть сериал
20 марта телеканал "Россия 1" провел онлайн пресс-конференцию, посвященную многосерийному фильму "Зулейха открывает глаза". Создатели обещали в скором времени показать картину зрителям. Точную дату трансляции пока не озвучили.
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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