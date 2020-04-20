Предлагаем вашему вниманию лучшие российские сериалы – 2020, которые смотрятся на одном дыхании, имеют увлекательный сюжет. Подборка сделана с учетом рецензий критиков и зрителей. Хороший и интересный сериал – это возможность приятно провести время и погрузиться в реалистичный мир, созданный ведущими режиссерами страны.

Сериал "Проект "Анна Николаевна"

Открывает подборку лучших российских сериалов 2020 года "Проект "Анна Николаевна". Он вышел на экраны 26 марта 2020 и приковал к себе внимание телезрителя интересным сюжетом, а также тем, что здесь снимается красавица Зоя Бербер.

Сюжет

В центре повествования – робот-полицейский Анна Николаевна. Она поступает на службу в провинциальный город. Однако никто из коллег не догадывается, кем является главная героиня. Ей предстоит расследовать сложные дела и адаптироваться к человеческой среде через общение и обучение. Стоит посмотреть все серии, так как каждый эпизод переполнен яркими событиями.

Актерский состав

Зоя Бербер

Антон Филипенко

Сергей Гармаш

Кузьма Сапрыкин

Федор Лавров

Маруся Климова

Антон Васильев

Где смотреть

Один из лучших российских сериалов вы можете посмотреть по следующим ссылкам:

Когда новые серии

Проект вышел недавно. Серии смотрятся на одном дыхании, и телезрители резонно требуют продолжения. Однако создатели пока не делали заявлений по поводу сиквела.

Сериал "Колл-центр"

Российский телепроект наделал много шума, и кто-то уже посчитал его лучшим сериалом за последние пять лет. Премьера состоялась 23 марта 2020 года. Создатели выпускают две версии: для ТВ и интернета. Во втором случае полностью убрана цензура и присутствуют эротические сцены.

Сюжет

Советуем посмотреть эпизоды, они крайне оригинальны. Здесь главными героями являются сотрудники онлайн-магазина для взрослых. Однажды они оказываются запертыми в собственном офисе. Террористы угрожают взорвать бомбу, если те не будут выполнять их садистские и изощренные требования.

Актерский состав

Павел Табаков

Юлия Хлынина

Владимир Яглыч

Сабина Ахмедова

Полина Пушкарук

Никита Тарасов

Зоя Кайдановская

Леван Хурция

Где смотреть

Посмотреть все эпизоды можно на официальном сайте сервиса "Премьер", а также в сторонних онлайн-кинотеатрах:

Когда новые серии

Первая часть российского проекта завершилась совсем недавно. Пока создатели не говорили о продолжении. Поклонники, кстати, не ждут сиквела, так как последняя серия получилась с логичной концовкой.

Сериал "Последний министр"

Проект Романа Волобуева оказался в списке лучших российских телесериалов не зря. Зрителей привлекла необычная история политика, роль которого исполнил знаменитый отечественный артист Ян Цапник. Премьера состоялась 26 марта 2020 года.

Сюжет

Вам наверняка будет интересно посмотреть, что получится, если министром назначить обычного человека. Он ничего не соображает в политике, но преисполнен желания изменить жизнь соотечественников к лучшему. Амбициозный министр делает все возможное для реализации целей, вот только его действия весьма оригинальные и непредсказуемые.

Актерский состав

Ян Цапник

Ольга Сутулова

Нелли Уварова

Сергей Епишев

Анна Шепелева

Софья Лебедева

Алексей Золотовицкий

Дарья Носик

Где смотреть

Посмотреть эпизоды вы можете в различных онлайн-кинотеатрах:

КиноПоиск HD

Когда новые серии

Трудно говорить о продолжении, так как последняя серия первого сезона запланирована на конец июня. Зрители ждут сиквела, ведь такая история должна иметь свежий виток.

Сериал "Магомаев"

В проекте рассказывается история легендарного советского певца Муслима Магомаева. Премьера состоялась 9 марта 2020 года. Многочисленные поклонники артиста ждали ее с огромным нетерпением.

Сюжет

Муслим Магомаев, будучи звездой эстрады СССР, знакомится с талантливой девушкой Тамарой Синявской. Она – оперная певица, и все считают ее перспективной артисткой. Между ней и Муслимом разгорается роман, который грозит разрушить сразу несколько семей.

Актерский состав

Милош Бикович

Ирина Антоненко

Светлана Устинова

Александр Нестеров

Александр Соколовский

Алена Ивченко

Артем Волобуев

Никита Тарасов

Михаил Станкевич

Где смотреть

Вам будет интересно посмотреть все эпизоды кинопроекта по следующим ссылкам:

Когда новые серии

Пока никто не говорит о продолжении. Однако создатели намекали, что будет только один киносезон, состоящий из восьми эпизодов.

Сериал "Война Семей"

Российский проект стартовал на канале ТНТ 3 февраля 2020 года. Первый сезон состоит из 20 эпизодов, и телезрители рассчитывают на продолжение.

Сюжет

Михаил и Дмитрий дружили с детства. У них много общего, они занимаются совместным бизнесом, растят детей. И вот дочка одного приятеля должна выйти замуж за сына другого. Все идет к укреплению связей между мужчинами, но на свадьбе неожиданно всплывают тайны, которые могут существенно повлиять на отношения между героями.

Актерский состав

Александр Робак

Егор Бероев

Ольга Медынич

Светлана Колпакова

Джемал Тетруашвили

Александра Флоринская

Арина Постникова

Арам Вардеванян

Пелагея Невзорова

Где смотреть

Российский телесериал можно посмотреть по следующим ссылкам:

Когда новые серии



Второй сезон российского кинопроекта ожидается в 2020 году. Правда, пока создатели не делали официальных заявлений.

Лучшие российские сериалы – 2020 стоит посмотреть в компании близких. Все эти проекты рекомендованы опытными киноманами, а также кинокритиками. Они высоко оценили все перечисленные фильмы.