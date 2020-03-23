Колл-центр

Трейлеры О сериале Смотреть онлайн

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Колл-центр

  • Жанр: Драмы, Триллеры
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 23 марта 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Наташа Меркулова, Алексей Чупов
  • Сценарист: Наташа Меркулова, Алексей Чупов
  • Продюсер: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Максим Филатов
  • Оператор: Глеб Филатов
  • Количество серий: 8
  • Возрастные ограничения: 18+
  •  
  • Студии/Телеканалы: PREMIER, ТНТ
  • Актёры: Павел Табаков, Юлия Хлынина, Владимир Яглыч, Сабина Ахмедова, Полина Пушкарук, Никита Тарасов, Зоя Кайдановская, Леван Хурция, Аскар Нигамедзянов, Ольга Веникова, Анатолий Белый
  •  
  • Колл-центр Колл-центр 6.9
    Рейтинг Дни.ру: 6.9
  • Рейтинг IMDb: 6.8

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Колл-центр" 1 сезон

Сериал "Колл-центр" 1 сезон рассказывает о сотрудниках интернет-магазина, который специализируется на продаже игрушек для интимных удовольствий. Офисные работники контактируют с клиентами по телефону, расположившись на 12 этаже современного бизнес-центра. Однажды все они оказываются заложниками таинственных садистов, которые называют себя просто: Мама и Папа. Никому из сотрудников магазина не видно лицо загадочных террористов с садистскими наклонностями – слышен только их голос.

В 1 сезоне работникам колл-центра придется столкнуться с невероятной жестокостью и изощренностью преступников. Сначала Мама и Папа просят людей, работающих в офисе, раздеться догола, вязаться за руки и кружить хоровод под детскую песенку – в противном случае они взорвут бомбу, заложенную в здании. Главные герои сериала даже не подозревают, что это только первое требование таинственных незнакомцев. Те задумали игру с жестокими конкурсами, и несоблюдение ее правил грозит смертью или пожизненной депрессией.

Съемочный процесс

Съемки проходили в 2019 году. Некоторые сцены снимались в солнечной Турции, Подмосковье и других местах. Создатели 1 сезона сериала признались, что процесс был трудным, так как приходилось уделять внимание множеству мелочей. Например, нужно было воссоздавать интерьер крупного колл-центра с помощью дорогих декораций. Нелегкую работу выполняли и актеры, многие из которых жаловались на психологическое давление – уж больно реалистичными получились съемки.

Актеры о сериале

Актер Владимир Яглыч, сыгравший в 1 сезоне Дениса, рассказал журналистам: "Я изначально знал, что авторы проекта "Колл-центр" всегда снимают качественное кино. История понравилась оригинальностью. Секрет успеха кинопроекта – вовлеченность создателей в процесс, я редко сталкиваюсь с людьми, которые настолько одержимы своей профессией".

Сабина Ахмедова, сыгравшая уборщицу, рассказала о своем персонаже: "С моим героем не все так просто: она вынуждена бороться за жизнь дочери, с которой у нее сложились сложные отношения. Кто-то считает, что сцены с обнаженным телом наиболее трудные. Отнюдь. Самыми сложными для меня были кадры, когда героине приходилось пробираться через тоннель с падающими мышами. С психологической точки зрения это было сделать проблематично".

Интересные факты сериал "Колл-центр" 1 сезон

  • В сентябре 2019 года был показан дебютный эпизод сериала. Пилотная серия получила награду на Втором Фестивале "Пилот". Жюри высоко оценило работу сценаристов.
  • Серии выходили на телеканале ТНТ и интернет-платформе PREMIER. Причем во втором случае речь шла о расширенной версии с ограничением 18+.
  • Премьера проекта состоялась на международном фестивале в Таллинне в ноябре 2019 года.
  • Наталья Меркулова, одна из создателей 8-серийного фильма, призналась, что сначала планировался интернет-сериал, каждый эпизод которого был бы длительностью не более 5 минут. Но затем было принято решение увеличить хронометраж и сделать полноценный телесериал с откровенными сценами.
  • Каждый эпизод посвящен отдельному герою.
  • Создатели кинопроекта вдохновлялись многими знаменитыми многосерийными картинами. В их числе "Черное зеркало" и "Остаться в живых".

Где смотреть сериал "Колл-центр" 1 сезон

Все серии можно посмотреть на онлайн-платформе PREMIER.

Когда новые серии

Вряд ли стоит ожидать продолжения. Изначально Наташа Меркулова и Алексей Чупов говорили об одном телесезоне. Тем более что концовка получилась логичной, сюжет завершен.

Смотреть сериал Колл-центр онлайн

Список серий
1 серия23 марта 2020Смотреть онлайн
2 серия24 марта 2020Смотреть онлайн
3 серия25 марта 2020Смотреть онлайн
4 серия26 марта 2020Смотреть онлайн
5 серия30 марта 2020Смотреть онлайн
6 серия1 апреля 2020Смотреть онлайн
7 серия2 апреля 2020Смотреть онлайн

Была ли измена?: Жена Костомарова честно высказалась о любовной связи со звездой сериалов Яглычем

Была ли измена?: Жена Костомарова честно высказалась о любовной связи со звездой сериалов Яглычем
Фигуристка Оксана Домнина прокомментировала сплетни о романе с известным актером. Несколько лет назад звезду сериалов "Колл-центр", "Екатерина.

Сын Олега Табакова о собственной смерти: Меня должна сбить машина

Сын Олега Табакова о собственной смерти: Меня должна сбить машина
Сына Олега Табакова, 25-летнего актера Павла Табакова иногда посещают мысли о кончине. Актер поделился тревогами во время обсуждения сериала "Полет". В телепроекте Павел Табаков сыграл одну из главных ролей.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения