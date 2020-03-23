О сериале

Сюжет сериал "Колл-центр" 1 сезон

Сериал "Колл-центр" 1 сезон рассказывает о сотрудниках интернет-магазина, который специализируется на продаже игрушек для интимных удовольствий. Офисные работники контактируют с клиентами по телефону, расположившись на 12 этаже современного бизнес-центра. Однажды все они оказываются заложниками таинственных садистов, которые называют себя просто: Мама и Папа. Никому из сотрудников магазина не видно лицо загадочных террористов с садистскими наклонностями – слышен только их голос.

В 1 сезоне работникам колл-центра придется столкнуться с невероятной жестокостью и изощренностью преступников. Сначала Мама и Папа просят людей, работающих в офисе, раздеться догола, вязаться за руки и кружить хоровод под детскую песенку – в противном случае они взорвут бомбу, заложенную в здании. Главные герои сериала даже не подозревают, что это только первое требование таинственных незнакомцев. Те задумали игру с жестокими конкурсами, и несоблюдение ее правил грозит смертью или пожизненной депрессией.

Съемочный процесс

Съемки проходили в 2019 году. Некоторые сцены снимались в солнечной Турции, Подмосковье и других местах. Создатели 1 сезона сериала признались, что процесс был трудным, так как приходилось уделять внимание множеству мелочей. Например, нужно было воссоздавать интерьер крупного колл-центра с помощью дорогих декораций. Нелегкую работу выполняли и актеры, многие из которых жаловались на психологическое давление – уж больно реалистичными получились съемки.

Актеры о сериале

Актер Владимир Яглыч, сыгравший в 1 сезоне Дениса, рассказал журналистам: "Я изначально знал, что авторы проекта "Колл-центр" всегда снимают качественное кино. История понравилась оригинальностью. Секрет успеха кинопроекта – вовлеченность создателей в процесс, я редко сталкиваюсь с людьми, которые настолько одержимы своей профессией".

Сабина Ахмедова, сыгравшая уборщицу, рассказала о своем персонаже: "С моим героем не все так просто: она вынуждена бороться за жизнь дочери, с которой у нее сложились сложные отношения. Кто-то считает, что сцены с обнаженным телом наиболее трудные. Отнюдь. Самыми сложными для меня были кадры, когда героине приходилось пробираться через тоннель с падающими мышами. С психологической точки зрения это было сделать проблематично".

Интересные факты сериал "Колл-центр" 1 сезон

В сентябре 2019 года был показан дебютный эпизод сериала. Пилотная серия получила награду на Втором Фестивале "Пилот". Жюри высоко оценило работу сценаристов.

Серии выходили на телеканале ТНТ и интернет-платформе PREMIER. Причем во втором случае речь шла о расширенной версии с ограничением 18+.

Премьера проекта состоялась на международном фестивале в Таллинне в ноябре 2019 года.

Наталья Меркулова, одна из создателей 8-серийного фильма, призналась, что сначала планировался интернет-сериал, каждый эпизод которого был бы длительностью не более 5 минут. Но затем было принято решение увеличить хронометраж и сделать полноценный телесериал с откровенными сценами.

Каждый эпизод посвящен отдельному герою.

Создатели кинопроекта вдохновлялись многими знаменитыми многосерийными картинами. В их числе "Черное зеркало" и "Остаться в живых".

Где смотреть сериал "Колл-центр" 1 сезон

Все серии можно посмотреть на онлайн-платформе PREMIER.

Когда новые серии

Вряд ли стоит ожидать продолжения. Изначально Наташа Меркулова и Алексей Чупов говорили об одном телесезоне. Тем более что концовка получилась логичной, сюжет завершен.