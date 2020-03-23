Сериал "Колл-центр" 1 сезон рассказывает о сотрудниках интернет-магазина, который специализируется на продаже игрушек для интимных удовольствий. Офисные работники контактируют с клиентами по телефону, расположившись на 12 этаже современного бизнес-центра. Однажды все они оказываются заложниками таинственных садистов, которые называют себя просто: Мама и Папа. Никому из сотрудников магазина не видно лицо загадочных террористов с садистскими наклонностями – слышен только их голос.
В 1 сезоне работникам колл-центра придется столкнуться с невероятной жестокостью и изощренностью преступников. Сначала Мама и Папа просят людей, работающих в офисе, раздеться догола, вязаться за руки и кружить хоровод под детскую песенку – в противном случае они взорвут бомбу, заложенную в здании. Главные герои сериала даже не подозревают, что это только первое требование таинственных незнакомцев. Те задумали игру с жестокими конкурсами, и несоблюдение ее правил грозит смертью или пожизненной депрессией.
Съемки проходили в 2019 году. Некоторые сцены снимались в солнечной Турции, Подмосковье и других местах. Создатели 1 сезона сериала признались, что процесс был трудным, так как приходилось уделять внимание множеству мелочей. Например, нужно было воссоздавать интерьер крупного колл-центра с помощью дорогих декораций. Нелегкую работу выполняли и актеры, многие из которых жаловались на психологическое давление – уж больно реалистичными получились съемки.
Актер Владимир Яглыч, сыгравший в 1 сезоне Дениса, рассказал журналистам: "Я изначально знал, что авторы проекта "Колл-центр" всегда снимают качественное кино. История понравилась оригинальностью. Секрет успеха кинопроекта – вовлеченность создателей в процесс, я редко сталкиваюсь с людьми, которые настолько одержимы своей профессией".
Сабина Ахмедова, сыгравшая уборщицу, рассказала о своем персонаже: "С моим героем не все так просто: она вынуждена бороться за жизнь дочери, с которой у нее сложились сложные отношения. Кто-то считает, что сцены с обнаженным телом наиболее трудные. Отнюдь. Самыми сложными для меня были кадры, когда героине приходилось пробираться через тоннель с падающими мышами. С психологической точки зрения это было сделать проблематично".
Все серии можно посмотреть на онлайн-платформе PREMIER.
Вряд ли стоит ожидать продолжения. Изначально Наташа Меркулова и Алексей Чупов говорили об одном телесезоне. Тем более что концовка получилась логичной, сюжет завершен.
|Список серий
|1 серия
|23 марта 2020
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|2 серия
|24 марта 2020
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|3 серия
|25 марта 2020
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|4 серия
|26 марта 2020
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|5 серия
|30 марта 2020
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|6 серия
|1 апреля 2020
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|7 серия
|2 апреля 2020
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