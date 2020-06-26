Пять новых турецких сериалов о любви летнего сезона 2020

Летом 2020 года поклонников турецких теленовелл ожидает множество приятных сюрпризов. В этот период состоится сразу несколько премьер.

Постучи в мою дверь (Sen Cal Kapimi)

Главные роли в многосерийной мелодраме исполнили Керем Бурсин и Ханде Эрчел. Режиссером картины выступает Эндер Михлар, а сценаристом Айше Унер Кутлу. Премьера сериала "Постучи в мою дверь", запланирована на 1 июля 2020 года.

Главные герои ленты – успешный бизнесмен Серкан и сотрудница магазина цветов Эда. Знакомство молодых людей началось со скандала. Девушка случайно помешала планам предпринимателя и теперь обязана все исправить. Герои испытывают неприязнь друг к другу, однако вынуждены изображать влюбленных. Эде приходится два месяца притворятся невестой заносчивого предпринимателя. Изображая любовь, персонажи сериала "Постучи в мою дверь" постепенно сближаются, чувства становится реальными, однако на пути Серкана и Эды будет еще много препятствий.

Доверенное (Emanet)

В сериале снялись Сыла Тюркоглу и Халиль Ибрахим. Дату премьеры сериала "Доверенное" продюсеры обещают назвать совсем скоро.

В центре сюжета картины "Доверенное" пятилетний мальчик. Осиротевший ребенок попадает в дом состоятельного дяди. Родственник крохи успешный бизнесмен и не может уделять ему достаточно времени. Помочь предпринимателю решает тетя мальчика по материнской линии. Молодая женщина делит с бизнесменом заботы о сироте. Первое время отношения опекунов ребенка не ладятся, однако со временем между ними вспыхивают противоположные чувства.

Мистер ошибка (Bay Yanlis)



26 июня состоится премьера сериала "Мистер ошибка". Картина снята в жанре романтической комедии. Режиссером теленовеллы выступил Дениз Йорулмазер, известный работой над популярной теленовеллой Netflix "Любовь 101".

Главную мужскую роль исполнил Джан Яман, известный по теленовеллам "Ранняя пташка" и "Полнолуние". Центрального женского персонажа сыграла Озге Гюрель, снимавшаяся в картинах "Великолепный век", "Вишневый сезон" и"Полнолуние".

В центре повествования сериала "Мистер ошибка" Озгюр Атасой. Молодой мужчина владеет баром и ведет праздный образ жизни. Герой не верит в любовь и серьезные отношения. На пути красавца Озгюра встречается простая девушка Эзги. Героиня слишком наивна и постоянно витает в облаках, именно поэтому, возможно, личная жизнь простушки не ладится. Озгюр решает научить новую знакомую искусству соблазнения мужчин. Помогая девушке опытный герой, по традиции, сам начинает испытывать чувство влюбленности.

Новая жизнь (Yeni Hayat)

В августе 2020 года свет увидит детективный сериал режиссеров Башак Сойсал и Джем Озюдуру. Главные роли в теленовелле исполнили популярный актер Серкан Чайоглу и Мисс Турции 2011 года Мелиса Аслы Памук.

Действия сериала "Новая жизнь" разворачиваются вокруг бывшего сотрудника спецназа Адема Шахина. Герой женат, у него есть маленькая дочь. Оставшись без работы, бывший солдат устраивается телохранителем к состоятельному бизнесмену. Шахин вынужден присматривать за супругой предпринимателя Ясемин. Молодая жена богача не в восторге от того, что за ней по пятам следует охранник, но это до поры до времени – скоро девушка влюбится в своего телохранителя, к слову, ее чувства окажутся взаимны.

Моя молодость (Gencligim Eyvah)

Премьера теленовеллы "Моя молодость" состоялась 15 июня. Главные роли в картине исполнили Бурак Тозкопоран, Элиф Доган и Экин Мерт Даймаз.

Сериал "Моя молодость" повествует о владельцах двух конкурирующих ресторанов Арифе Асмалы и Зекерье Бозоглу. Мужчины ненавидят друг друга и часто ведут себя как подростки. Дети воюющих глав семейства Ахмет и Азра тайно встречаются. Новость о том, что отпрыски влюблены друг в друга, повергла мужчин в шок.