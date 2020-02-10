О сериале

Сюжет сериал "Триггер" 1 сезон

Сериал "Триггер" 1 сезон – увлекательная история о психологе Артеме Стрелецком. Пока его коллеги практикуют стандартные методы работы, подолгу общаясь с клиентами и выслушивая их многочисленные жалобы, главный герой использует свой способ. Он заключается в шоковой терапии. Подобный оригинальный метод успешен – после сеансов у господина Стрелецкого люди успешно находят корень проблем, им становится легче. Но однажды странный способ работы приводит к плачевным последствиям – измученный пациент психолога совершает суицид.

События 1 сезона разворачиваются стремительно – Артема отправляют за решетку, признав его виновным в смерти несчастного человека. Проходит четыре года, главный герой сериала "Триггер" выходит из тюрьмы по УДО. Он помнит злополучное дело, приведшее его к заключению. Главный герой возобновляет деятельность и старается всеми силами раскрыть дело о суициде пациента.

Съемки сериал "Триггер" 1 сезон

Съемки стартовали в 2018 году. Сам проект долго готовился, в том числе большое внимание было уделено музыкальному оформлению, над которым трудился Никита Пресняков. Идея детективного многосерийного фильма зародилась после встречи продюсера проекта Александры Ремизовой с психологом Сергеем Насибяном. Специалист является ярым сторонником провокативного метода работы с пациентом, он и стал прототипом главного персонажа киносериала.

Актеры о проекте

Актер Максим Матвеев, воплотивший на экране образ психолога Стрелецкого, поделился мнением о персонаже: "Артем выполняет свою работу хорошо. Он использует нестандартные методы. Например, унижение, давление на пациента, насмешки и другие способы, которые обычные психологи не практикуют. Считаю, что главный герой прав, порой, чтобы помочь человеку в сложной жизненной ситуации, необходимо высказать ему всю правду, указать на слабые места".

Актриса Светлана Иванова, сыгравшая в 1 сезоне сериала экс-супругу Артема, поделилась мнением: "Кинопроект "Триггер" не похож на остальные работы в кино. Здесь все очень откровенно, показывается завораживающая жизненная история. Рада сотрудничеству с Максимом Матвеевым. Мы знакомы друг с другом, так как ранее были задействованы в другом кинопроекте у Джаника Файзиева".

Интересные факты сериал "Триггер" 1 сезон

Режиссер Дмитрий Тюрин в одном из интервью похвалил применяемый некоторыми специалистами провокативный метод в психологии. Он считает его эффективным.

Актер Максим Матвеев лично встречался и разговаривал со своим прототипом – доктором Сергеем Насибяном.

Мировая премьера многосерийного фильма состоялась в октябре 2018 года в Каннах. Но российские зрители смогли увидеть все серии только через полтора года.

Где смотреть?

Онлайн-премьера состоялась 7 февраля 2020 года в официальной группе "Первого канала" в соцсети ВК. В течение нескольких дней все желающие могли бесплатно посмотреть дебют картины еще до премьеры на телевидении. Сегодня вы можете смотреть все серии в различных онлайн-кинотеатрах, например, www.ivi.ru, либо на официальном сайте Первого канала www.1tv.ru.

Когда новые серии?

Официально проект продлен на 2 сезон. Общественности об этом стало известно еще до выхода всех серий дебютной части. Пока неизвестно, когда именно стартуют съемки. Возможно, уже в 2021 году фанаты киносериала увидят продолжение.