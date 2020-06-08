Театр классического балета готовит громкую премьеру

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева готовит новую премьеру. В 2021 году театр представит спектакль "Шекспир, Шекспир". По словам художественного руководителя Наталии Касаткиной, постановка будет состоять из трех частей.

"Первая премьера – это "Буря" на музыку Яна Сибелиуса. Во второй части — "Грустный вальс" Сибелиуса. И третья часть – это "Отелло" на музыку Антонина Дворжака, – рассказала Касаткина. – Мы хотим занять в этом спектакле всех наших звезд. В первой части будет в основном молодежь – Галина Гармаш, которая уже танцевала и в "Ромео и Джульетте", и "Золушке", и "Коппелии", и множестве других спектаклей, а также ее талантливые партнеры. Вторая часть готовится специально для нашей примы-балерины Екатерины Березиной и ее партнера Алексея Орлова. И, наконец, в "Отелло" будут заняты наши признанные звезды: Дездемона – Марина Ржанникова, Отелло – Артем Хорошилов, Яго – Николай Чевычелов. Это очень важная партия, ведь ученые говорят, что у Шекспира только две интеллектуальные роли – Гамлет и Яго".

Работа над постановкой продолжается даже в условиях самоизоляции.

Как оказалось, Касаткина работает над спектаклем удаленно. "Хоть мы и не можем репетировать на расстоянии, но созваниваемся с артистами, и я им рассказываю о роли и в драматургическом плане, и в плане хореографии. Мы вместе работаем уже много лет, и они меня понимают, – говорит Наталия Касаткина. – Для нас артист – это второй наш соавтор, а третий соавтор – это публика. Конечно, жаль, что сегодня артисты не могут выступать и вынуждены делать фуэте у себя на кухне. Но они продолжают заниматься онлайн с педагогом, жизнь не стоит на месте, и мы не собираемся сдаваться! Обращаюсь ко всем: берегите себя и своих близких".

В следующем году Театр классического балета также поставит серию спектаклей в честь юбилея Владимира Василева. В планах у Наталии Касаткиной — возобновить балеты "Пушкин. Размышления о поэте" Андрея Петрова, "Петербургские сумерки" на музыку П.И.Чайковского и "Чудесный мандарин" Белы Бартока.

"Сейчас мы собираем материал, – говорит художественный руководитель театра. – Это будут эксклюзивные показы – надеюсь, удастся провести их в одном из лучших театров Москвы Так, премьера спектакля "Кракатук" прошла в Большом, моем родном театре, и там была удивительная атмосфера. Очень приятно, что в Большом к нам так прекрасно относятся. И, конечно, это премьера не только моя, но и Владимира Василева, потому что мы начинали работать над этим спектаклем вместе".

Ближайшие спектакли Театра классического балета запланированы на осень 2020 года: 6 октября труппа представит "Спящую красавицу", 7 октября — "Спартака", 23 ноября – "Дон Кихота", а 24 ноября – "Жизель". Все осенние показы пройдут в Государственном Кремлевском дворце.