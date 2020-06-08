Театр классического балета готовит громкую премьеру

Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Новости "Дом-2" Гороскоп

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Понедельник
8 июня
Лента новостей
22:15
Уставший Плющенко нашел для Рудковской новую пару после слухов о любовнице
22:06
"Языки уже путает!": дочь Галкина и Пугачевой впечатлила знаниями английского и французского (видео)
21:42
Задолжавшую 30 миллионов рублей Волочкову засняли скачущей на жеребце после скандала
21:11
"Она пустое место!": Прохор Шаляпин плюнул в лицо режиссеру "Фабрики звезд"
20:50
В России разработали особые "духи" для борьбы с коронавирусом
20:24
"Все выдает породу": Дана Борисова удивила сходством с младшей сестрой
20:12
Нездоровая печень "притягивает" к себе коронавирус
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:44
Бузова показала свою неприлично дорогую обувь
19:36
Бесплодная 36-летняя блогер заявила о беременности от 20-летнего пасынка
19:30
Россияне смогут отдохнуть на пляже с черным песком на Камчатке
18:59
Появились новые подробности беременности Волочковой от Фоменко: Видно было живот
18:47
Синоптик назвал сроки начала купального сезона в России
18:25
Фестиваль Эмина "Жара" отменен из-за коронавируса
18:15
Таксист обманул пассажиров на 100 тысяч рублей с помощью поросенка
18:04
Выпросивший МРОТ Билан попытался оправдаться: Плачу налоги!
18:03
Гороскоп на сегодня, 9 июня 2020 года
17:53
Ведущего "Контрольной закупки" атаковали жабы
17:49
Звезда "Ищейки" Анна Банщикова вспомнила о работе с американским актером Джоном Малковичем
17:43
"Чьей еще ты смерти ждешь?!": Аманти плюнула в плясавшую у гроба Норкиной Цымбалюк-Романовскую
17:37
Путин распорядился утроить минимальный размер пособия по безработице
17:23
"Временные отношения": Виторгана и Нинидзе вывели на чистую воду
17:07
Муж Гагариной после сообщений о разводе публично заявил о любви к другой женщине
17:04
Звезда "Папиных дочек" Мельникова рассказала о пережитой депрессии: Новая жизнь с орущим ребенком на руках
17:04
Звезда сериала "Проект "Анна Николаевна" Никита Тарасов об одержимости профессией: Подозреваю отклонение от нормы
17:03
"Сын что-то скрывает": новые данные о пропаже Бари Алибасова
17:01
Гаврилова расцвела после разрыва с Агаларовым
16:51
"Я уже не могла смотреть на себя в зеркало": Клара Новикова рассказала о "болячках"
16:42
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
16:23
Газманов откровенно о разводе: Мы остались людьми
16:20
Престарелый Кончаловский раскрыл секрет брака с Высоцкой после откровений об эротике и порно
16:19
"Отвратительный вкус": Миддлтон в дешевых серьгах разнесли в пух и прах
16:15
У беременной пышки из "Дома-2" после укола посинела и распухла рука
16:08
"Отец!": Кравец с гостинцами рвется в палату к Джигарханяну
15:57
"Убивает все": Онищенко предупредил о побочных эффектах антисептиков
15:42
Принц Гарри пожалел о переезде в США с Меган Маркл
15:38
Поднявший руку на Муцениеце Прилучный оплатил ей лечение в частной клинике
15:11
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
15:03
Сын показал подтянутого Бондарчука на велопрогулке: Проводим оперативные мероприятия
14:54
Избитую мужем до черноты Валерию отказались спасать врачи
14:52
Юлия Ковальчук откровенно рассказала о своем недостатке
14:49
На Урале умер надышавшийся газом подросток
14:41
Под Москвой мужчина украл со склада мебель на миллион рублей
14:40
Житель Подмосковья заколол жену ножом в ходе ссоры
14:40
Оскандалившийся Пригожин нашел новый способ заработка: Пойду "бомбить"
14:12
Россиянам разрешили выезжать за границу для учебы, работы или лечения
14:11
Жаривших шашлык на Вечном огне петербуржцев отправили под суд
14:06
Объявлено об отмене режима самоизоляции и пропусков в Москве
13:51
Звезда "Ворониных" Юлия Куварзина и ее дочь вынуждены экономить
13:50
Друг сообщил о состоянии госпитализированного Джигарханяна
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская ответила за плевок в сторону мертвой жены Норкина
Как Началова: Норкина в гробу выглядела гламурной фотомоделью
Три причины, почему Лукашенко отказался признать российский Крым
"Сердце может не выдержать": врачи спасают узнавшую об умирающем Джигарханяне Цымбалюк-Романовскую
"Чьей еще ты смерти ждешь?!": Аманти плюнула в плясавшую у гроба Норкиной Цымбалюк-Романовскую
Бузова показала свою неприлично дорогую обувь
Пресс-релизы

Театр классического балета готовит громкую премьеру

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева готовит новую премьеру. В 2021 году театр представит спектакль "Шекспир, Шекспир". По словам художественного руководителя Наталии Касаткиной, постановка будет состоять из трех частей.
поделиться

"Первая премьера – это "Буря" на музыку Яна Сибелиуса. Во второй части — "Грустный вальс" Сибелиуса. И третья часть – это "Отелло" на музыку Антонина Дворжака, – рассказала Касаткина. – Мы хотим занять в этом спектакле всех наших звезд. В первой части будет в основном молодежь – Галина Гармаш, которая уже танцевала и в "Ромео и Джульетте", и "Золушке", и "Коппелии", и множестве других спектаклей, а также ее талантливые партнеры. Вторая часть готовится специально для нашей примы-балерины Екатерины Березиной и ее партнера Алексея Орлова. И, наконец, в "Отелло" будут заняты наши признанные звезды: Дездемона – Марина Ржанникова, Отелло – Артем Хорошилов, Яго – Николай Чевычелов. Это очень важная партия, ведь ученые говорят, что у Шекспира только две интеллектуальные роли – Гамлет и Яго".

Работа над постановкой продолжается даже в условиях самоизоляции.

Как оказалось, Касаткина работает над спектаклем удаленно. "Хоть мы и не можем репетировать на расстоянии, но созваниваемся с артистами, и я им рассказываю о роли и в драматургическом плане, и в плане хореографии. Мы вместе работаем уже много лет, и они меня понимают, – говорит Наталия Касаткина. – Для нас артист – это второй наш соавтор, а третий соавтор – это публика. Конечно, жаль, что сегодня артисты не могут выступать и вынуждены делать фуэте у себя на кухне. Но они продолжают заниматься онлайн с педагогом, жизнь не стоит на месте, и мы не собираемся сдаваться! Обращаюсь ко всем: берегите себя и своих близких".

В следующем году Театр классического балета также поставит серию спектаклей в честь юбилея Владимира Василева. В планах у Наталии Касаткиной — возобновить балеты "Пушкин. Размышления о поэте" Андрея Петрова, "Петербургские сумерки" на музыку П.И.Чайковского и "Чудесный мандарин" Белы Бартока.

"Сейчас мы собираем материал, – говорит художественный руководитель театра. – Это будут эксклюзивные показы – надеюсь, удастся провести их в одном из лучших театров Москвы Так, премьера спектакля "Кракатук" прошла в Большом, моем родном театре, и там была удивительная атмосфера. Очень приятно, что в Большом к нам так прекрасно относятся. И, конечно, это премьера не только моя, но и Владимира Василева, потому что мы начинали работать над этим спектаклем вместе".

Ближайшие спектакли Театра классического балета запланированы на осень 2020 года: 6 октября труппа представит "Спящую красавицу", 7 октября — "Спартака", 23 ноября – "Дон Кихота", а 24 ноября – "Жизель". Все осенние показы пройдут в Государственном Кремлевском дворце.

8 июня 2020, 22:25
8 июня 2020

Театр классического балета готовит громкую премьеру

8 июня 2020

Первое гибридное онлайн-мероприятие в области моды пройдет в июне

5 июня 2020

Эксперты считают необходимостью продолжать дезинфекцию поверхностей в Москве

4 июня 2020

Tide объявляет о новой эре в порошках

2 июня 2020

Курение сексуально только в кино: "Мамба" узнала, как россияне относятся к вредной привычке

Сервис поддержал инициативу ВОЗ

28 мая 2020

В июне Малый театр отпразднует юбилей Юрия Соломина

27 мая 2020

Пушкинский музей украсит свой фасад фотографией голого мужчины из Фейсбука

Участники флешмоба "ИзоИзоляция" стали мировыми звездами

21 мая 2020

Гигантский робот нарисует русские узоры для продажи

16 мая 2020

Студенты РУТ назвали главные качества сотрудника Московского метро

Столичной подземке исполнилось 85 лет

15 мая 2020

Преобрази жизнь с марафоном TOPSTRETCHING за 4 недели

загрузить ещё

Политика

Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно
Путин указал главе "Норникеля" на ошибку: Не пришлось бы нести такие расходы
Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый!
Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа

Шоу-бизнес

Фестиваль Эмина "Жара" отменен из-за коронавируса
Выпросивший МРОТ Билан попытался оправдаться: Плачу налоги!
Ведущего "Контрольной закупки" атаковали жабы
"Чьей еще ты смерти ждешь?!": Аманти плюнула в плясавшую у гроба Норкиной Цымбалюк-Романовскую

Проишествия

Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН
Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями
На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме

Артистка потеряла сознание
Шоу-бизнес

Появились новые подробности беременности Волочковой от Фоменко: Видно было живот

Бизнесмен раскрыл тайну отношений со звездой
Шоу-бизнес

"Отец!": Кравец с гостинцами рвется в палату к Джигарханяну

Светская львица не даст умереть актеру
Шоу-бизнес

"Чьей еще ты смерти ждешь?!": Аманти плюнула в плясавшую у гроба Норкиной Цымбалюк-Романовскую

Жена Казаченко рвет и мечет

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2020 года
Совет на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии
Светлана Журова потеряла ребенка
Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+