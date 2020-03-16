Показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia отменены из-за коронавируса

Национальная палата моды, совместно с партнерами и дизайнерами-участниками Недели моды, приняла решение не проводить в этом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая была запланирована в московском Манеже с 31 марта по 4 апреля 2020 года.



В течение последнего месяца сотрудники Национальной палаты моды мониторили и анализировали ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в ежедневном режиме, консультировались со специалистами Роспотребнадзора и санитарных служб города, разрабатывая комплекс превентивных мер для будущего мероприятия. Тем не менее, основываясь на текущих данных о характере и скорости распространения вируса, единственно верный способ исключить потенциальную угрозу в данном случае – не проводить показы вообще, чтобы не подвергать участников и гостей мероприятия даже минимальному риску.

"Мы, наши партнеры и участники чувствуем большую ответственность, поскольку делаем крупное мероприятие: в производстве #MBFWRussia задействовано более 1500 человек – дизайнеров, визажистов, парикмахеров, моделей, сотрудников и т. д., не считая журналистов, блогеров и гостей показов. Это было непростое решение, учитывая, сколько сил и ресурсов уже вложено в подготовку показов и домами моды, и нами, но оно не имело альтернативы, ведь речь идет о здоровье коллег, гостей и участников. До последнего момента мы рассматривали вопрос смещения Недели моды на более поздние даты, но в текущих условиях невозможно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поэтому мы переносим все активности этого сезона в онлайн-пространство, бесконтактное и безопасное", – говорит президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Национальная палата моды и Фонд моды проведут в апреле–мае 2020 г. комплекс онлайн-мероприятий, чтобы поддержать российских дизайнеров и продемонстрировать их новые коллекции, подготовленные для подиума. 40-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в виртуальном формате. Сроки и детали предстоящего события будут объявлены дополнительно.

