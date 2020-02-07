Babymetal: Японская метал-группа №1 впервые выступит в России

Японская метал-группа №1 впервые выступит в России! Первого марта 2020 года легенды kawai metal прогремят в Adrenaline Stadium в рамках своего мирового тура Metal Galaxy World Tour! Билеты уже в продаже!



Эти феноменальные японские девушки покорили музыкальный мир в фантастически юном возрасте. Они еще не закончили школу, когда вышел их первый клип на песню Do・Ki・Do・Ki☆MORNING – очень скоро его заметили фанаты idol-попа в Европе и Штатах, а ныне его количество просмотров на Youtube превышает 23 миллиона.

Когда средний возраст трех участниц Babymetal был 14 лет, на их счету уже было выступление в легендарном залу Budakon – за два концерта концерт посетили более 20 000 человек. Первый же их альбом попал в американский чарт Billboard. В 2015 году Babymetal стали первой японской группой, получившей награды престижных рок-изданий Kerrang! и Metal Hammer. Второй альбом Babymetal “Metal Resistance” поднялся до 15 строчки в альбомном чарте Великобритании, что ранее не удавалось ни одному японскому артисту.

В 2016 году они дали два аншлаговых концерта на арене Tokyo Dome, собрав на них в общей сложности 110 000 человек. В следующем году – открывали шоу Metallica в Южной Корее и Guns N’Roses в Японии, проведя лето в американском туре с группами Korn и Stone Sour. Этой осенью Babymetal дадут свой первый стадионный концерт в Соединенных Штатах – в лос-анджелесском “Форуме”! Их концерт – это шоу, которое не берет пленных, – виртуозные пассажи музыкантов, невероятная энергетика и футуристические костюмы, – все это привлекает далеко не только фанатов тяжелого рока, хотя они уже покорили сердца Слэша из Guns N’Roses и Кирка Хэмметта из Metallica.

Первого марта российские фанаты смогут почувствовать на себе всю мощь живого шоу Babymetal. Мы услышим как проверенные хиты группы, так и песни с третьего альбома группы METAL GALAXY, который увидит свет 11 октября – нам обещают целую одиссею металлической галактике на одной пластинке. Не пропустите один из самых ярких и громких концертов грядущей весны!

