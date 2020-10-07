"Вальсируют все!": Венский бал снова пройдет в Москве

Впервые Бал пройдет зимой и будет посвящен 250 летнему юбилею Людвига ван Бетховена .Бал откроют 100 пар дебютантов. Для них – незамужних девушек от 16 до 23 лет и неженатых молодых людей от 18 до 28 лет – это отличный шанс приобщиться к классической культуре, научиться танцевать, найти новых интересных друзей. После знаменитой фразы "Alles Walzer" – "Вальсируют все!" к танцующим дебютантам присоединятся и гости, которые до полуночи будут танцевать вальсы, польки и галопы, а после знаменитой русской полночной кадрили, – танго и фокстроты, джайвы, квик-степы, ча-ча-чаи румбы.
Танцевальную программу бала будут сопровождать симфонический и джазовые оркестры. В традиционном бальном гала-концерте, целиком составленном из произведений Бетховена, примут участие звезды российской и мировой оперы: солисты Большого Агунда Кулаева (меццо-сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор), а также солисты Мариинки– Михаил Петренко (бас) и Виктория Ястребова (сопрано). Они споют арии из единственной оперы великого композитора "Фиделио", а также, вместе с хором имени Юрлова исполнят кантату "Ода к радости" из финала знаменитой 9-й симфонии.
Ведущий и Главный танцмейстер бала – президент Российского танцевального союза Станислав Попов.