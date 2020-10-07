"Вальсируют все!": Венский бал снова пройдет в Москве

Благотворительный Венский бал в Москве является одним из самых значительных событий в мировом бальном календаре. Каждый год на него съезжается около двух тысяч гостей из разных городов и стран.17 декабря 2020 года в самом большом зале российской столицы – Гостином Дворе состоится восемнадцатый Венский бал в Москве.



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