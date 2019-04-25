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Lifestyle

Как Наташа Ростова: москвичи влезают в долги ради Венского бала

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Зыков Кирилл
"Наталья Сергеевна, пустите меня на репетицию? – умоляюще просит парнишка. – Мне еще нет 28 лет, я не женат. "Нет, нет и еще раз нет, – отрезает заместитель генерального директора "Венского бала в Москве" Наталья Дмитриева. – Ты уже сколько раз участвовал? Трижды! В качестве гостя буду рада видеть, а про дебютантство даже не думай!" 
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Наталья Дмитриева уже семнадцать лет следит за строгим соблюдением регламента бала. Она – и распорядитель, и церемониймейстер, и глава службы протокола. А правила строго предписывают, что молодые люди могут появится на балу в качестве дебютантов не более трех раз. Девушкам повезло и того меньше – им разрешено танцевать вальс в белом платье всего один раз в жизни.

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Правила бала накладывают массу и других ограничений для желающих дебютировать. Так, барышни могут быть от 16 до 23 лет, кавалеры – от 18 до 28. Рост, вес, цвет волос, национальность не важны. Но вот интеллектуальный багаж должен быть серьезным – с каждым из претендентов проводится собеседование, где выясняются познания в литературе, живописи, иностранных языках. "Девушке на балу приличествует говорить не о погоде или политики, а уметь размышлять об поэзии, музыке, театре", – пояснила Наталья Дмитриева.

Не менее важен и внешний вид желающих дебютировать. Дресс-код мероприятия не допускает вольностей и обязывает господ явиться во фраке или в парадном военном мундире, а дам в – в белом кисейном платье. "Мы всегда строго и много раз говорим участникам про это, но все равно каждый год находится 2-3 девушки, которые приходят в кремовых или желтоватых нарядах, – к сожалению, они к балу не допускаются, – пояснила Наталья Сергеевна. – С юношами проще, они если и ошибаются, то только с цветом носков. На этот случай у нас всегда есть несколько десяткой черных пар".

Фото: Агентство городских новостей

Бал – это, прежде всего, праздник танца. На протяжении почти трех месяцев желающие красиво двигаться на паркете учатся под руководством знаменитого хореографа Станислава Попова. Он уверяет, что за 20 занятий каждый в состоянии осилить девять танцев, которые предстоит исполнить на балу – тут и вальс, и фигурный вальс из программы советских бальных танцев, и полонез, и даже фокстрот. А за несколько дней до самого бала участники берут уроки у знаменитого австрийского танцмейстера Андрея Киту – он учит польке. И не дает поблажек.

Станислав Попов. Фото: Агентство городских новостей

Отбор дебютантов на бал длится почти год. Но только 120 пар смогут пройти по мраморной лестнице Гостиного двора. Удовольствие это не из дешевых – надо оплатить уроки танцев, купить или арендовать бальное платье и туфли, сделать прическу и макияж. Расходы могут доходит до 100 тысяч рублей! Но за возможность в красивом наряде выйти в свет, покружиться в вальсе, побывать среди солидной публики многие даже готовы взять кредит и влезть в долги, поскольку понимают, какие перспективы открывает перед ними участие в "Венском балу в Москве". 

Фото: Агентство городских новостей

На репетициях многие барышни танцуют в носочках, надетых сверху на туфли. "Так разнашивается обувь, в которой выйдем на бал, а носки нужны для того, чтобы туфли не загрязнялась на репетиции, потому что партнеры вначале могут наступать на ноги", – поясняли дебютантки. Они очень волнуются и хотят быть похожими на юную Наташу Ростову – нежную, трепетную, влюбленную героиню из романа "Война и мир".

Фото: Агентство городских новостей

Точнее Льва Толстого о состоянии дебютантки, кажется, и не сказать: "Наташа... не имела минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей. В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах, – музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла.. между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но, к счастью ее, она почувствовала, что глаза ее разбегались: она ничего не видала ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца".

Автор: Феликс Грозданов25 апреля 2019, 14:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

В Москве состоялся Венский бал

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