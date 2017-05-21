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Май 21, 2017
просмотры: 123

В Москве состоялся Венский бал

567

В Гостином Дворе в Москве 20 мая состоялся 15-й юбилейный благотворительный Венский бал, получивший название "Хрустальный". О том, что происходило в тот вечер красноречивее всех слов говорят фотографии. Dni.Ru предлагают своим читателям окунуться в чарующую атмосферу волшебства Венского бала.

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