В Москве состоялся Венский бал

В Гостином Дворе в Москве 20 мая состоялся 15-й юбилейный благотворительный Венский бал, получивший название "Хрустальный". О том, что происходило в тот вечер красноречивее всех слов говорят фотографии. Dni.Ru предлагают своим читателям окунуться в чарующую атмосферу волшебства Венского бала.
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