Университет транспорта объявил конкурс названий для детского технопарка

Технопарк для подрастающего поколения откроется на
территории РУТ. Его площадь составит более тысячи квадратных метров, сообщили в
пресс-службе высшего учебного заведения.
"В начале года объявлен конкурс на его лучшее название. Победителям и призерам конкурса будут также вручены памятные призы. Предложить свой вариант, можно заполнив соответствующую форму", – отметили в университете.
Детский технопарк станет отличной площадкой для развития научно-технических и инженерных способностей у московских старшеклассников и студентов. По словам ректора РУТ Александра Климова, вуз постарается, чтобы молодые исследователи занимались проектами, перспективными для транспортного комплекса столицы.
Важно, чтобы дети включились в реальную работу, подчеркнул Климов. По словам ректора, одновременно посещать технопарк смогут около 100 человек.
В состав детского технопарка войдут несколько лабораторий: IT, промышленного дизайна, прототипирования, "Умных технологий" на транспорте, VR/AR. Разнообразие направлений позволит привлечь к исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности как можно больше молодежи. Лаборатории сформируют у детей компетенции для создания и развития "умных" транспортных систем городов.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Российский университет транспорта стал победителем в командном зачете в финале XI Международного творческого фестиваля студентов транспортных вузов "ТранспАрт-2019". Команда вуза представила яркие музыкальный и театральный номера.